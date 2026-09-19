Exhibición de Rafa Jódar: no tiene piedad de Garín y deja a España a un paso de las Finales de la Copa Davis

El reloj señalaba la media hora de juego cuando Cristian Garín gana su primer juego del partido y el público rompe en apoyo hacia el chileno. Por el camino ha dejado escapar siete juegos consecutivos y un set. Todo el botín se lo queda un Rafa Jódar inconmensurable. También el partido, que se lo llevó (6-0, 6-2) por aplastamiento en apenas una hora. Segunda victoria del día para España, que se queda a un triunfo más de sellar el billete rumbo a Bolonia para disputar las Finales de la Copa Davis.

«Se lucha, se lucha», grita Massú, capitán del equipo chileno. Pero la batalla no da tregua. Responde Jódar con un resto ganador para que la soga siga apretando a Garín, que cuando recibió la arenga de Massú había recibido un rosco en el primer set (6-0) y el segundo se escapaba (4-1). Jódar no paraba, era un martillo pilón. Un ganador tras otro y la moral de Garín por los suelos. No la levantó ni la caldera chilena, que no dejó de animar pese a las circunstancias.

Por cierto, era el debut de Jódar en Copa Davis, aunque no lo pareciera. «Las cosas han ido muy bien. Nunca voy a olvidar esta primera vez representando a mi país. No es fácil, pero he hecho un gran trabajo», dijo tras el partido. Los nervios pudieron con un Garín que no atraviesa el mejor momento de su carrera. Alejado en el ranking, 133 del mundo, y con un tenis alejado de lo que un día fue. Jódar no dejó de pisar el acelerador, no se descentró y deja a España a un paso de Bolonia.

Lo buscarán dar Pedro Martínez y Jaume Munar en el dobles que disputarán este domingo. Un tándem que se mantiene invicto. El primer punto de la eliminatoria lo apuntó Dani Mérida. «¡Vamos, vamos!», se escuchó en Santiago de Chile. Una caldera silenciada por Dani Mérida, tenista que ha nacido para jugar la Davis. En Chile ya conocen el parque de atracciones que significa su tenis. Con la grada en contra, ante el número uno chileno y 28 del mundo, obligado a remontar y todo ello el día de su debut con España en la Davis.

Nada le hizo temblar, era como si llevara diez eliminatorias a su espalda. Tabilo, que suma 16, claudicó ante la energía del español que culminó una gran remontada (5-7, 6-3, 6-3) y dio el primero de los tres pasos que debe dar España para estar en las Finales de Bolonia. El segundo lo ha dado Jódar y a por el tercero van los mencionados Pedro Martínez y Jaume Munar. En caso de que no lo consigan, todavía quedarían dos oportunidades en individual, en manos de Jódar y Mérida.