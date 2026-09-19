España da el primer golpe a Chile: Mérida debuta en Copa Davis con una gran remontada sobre Tabilo

«¡Vamos, vamos!», se escucha en Santiago de Chile. Una caldera silenciada por Dani Mérida, tenista que ha nacido para jugar la Davis. En Chile ya conocen el parque de atracciones que significa su tenis. Con la grada en contra, ante el número uno chileno y 28 del mundo, obligado a remontar y todo ello el día de su debut con España en la Davis. Nada le hizo temblar, era como si llevara diez eliminatorias a su espalda.

Tabilo, que suma 16, claudicó ante la energía del español que culminó una gran remontada (5-7, 6-3, 6-3) y dio el primero de los tres pasos que debe dar España para estar en las Finales de Bolonia. «Ha sido un partido duro. Muy nervioso al principio, el público metía mucha presión. Intentaba apoyarme mucho en Ferrer. Tiene mucha experiencia en estos partidos y en estos torneos, me ha dicho que confiara en mí, que le iba a dar la vuelta al partido», aseguró tras el partido.

Mérida imprimió ritmo desde el inicio. Su tenis es eso. Intenso y con variabilidad de velocidad. La grada se hizo notar desde el inicio. Cada primer servicio malo, ahí estaban para recordarle que se enfrentaba a todos ellos. La respuesta, como el estímulo, vigorosa. Derecha ganadora y mirada satisfactoria como diciendo ‘puedo con todos’. Tabilo le negó el primer set con una rotura cuando todo parecía abocado al tie break.

Hay sets que se pierden y otros que te ganan, y el que no se apuntó Mérida responde a lo segundo. El madrileño hizo todo bien. Buen cambio de velocidad, derechas ganadoras, sólido al servicio… Solo le frenó la mejor versión de Tabilo. Hubo un amago de pelea interna cuando Mérida estampó su raqueta contra la mochila, pero ahí, Ferrer sacó su carisma como capitán.

Le transmitió confianza y rebajó las pulsaciones. Lo que necesitaba Mérida, que volvió a pista con el mismo tenis, aunque con diferente brío. Gritaba, pero no se dejaba ir y fue acallando a la grada, todavía caldera. Los decibelios fueron inversamente proporcionales a los puntos. A más puntos ganados del español, menos ruido. Igualó el partido con una derecha ganadora y lo cerró tras forzar un error de Tabilo. Para entonces, ni rastro de caldera, ni nada. Partido para España que da el primer golpe y ya está más cerca de las Finales.