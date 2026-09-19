Sevilla – Barcelona, en directo | Alineaciones, resultado y última hora del partido de la Liga gratis y en vivo online

Partido de los importantes en el campeonato liguero. El Sevilla recibe al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán en la séptima jornada de la Liga y se espera que sea un duelo apasionante, ya que siempre que estos dos equipos se enfrentan suele haber goles, tensión y polémica. Además, el cuadro andaluz llega en un buen momento, muy diferente a lo vivido en los últimos años, así que esperan complicarle las cosas a los culés. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Sevilla – Barcelona.

Sevilla – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Liga

El Barcelona llega a esta jornada con 18 puntos, por lo que lleva pleno de victorias en los seis encuentros que ha disputado hasta el momento. Eso quiere decir que los pupilos de Hansi Flick lideran la clasificación en solitario sacándole tres puntos al Real Madrid, que podrían acabar siendo seis de momento a la espera de lo que hagan los de Concha Espina mañana en el derbi capitalino que se juega en el Metropolitano. Por su parte, el Sevilla es quinto con 13 puntitos en su casillero, por lo que si dan la sorpresa esta noche dormirían a sólo dos unidades de los culés.

El Barça, mirando al derbi

Como ya hemos mencionado, mañana hay un interesantísimo derbi madrileño que se juega en el Metropolitano. El Atlético y el Real Madrid son, sin duda, dos equipos a tener en cuenta para pelear por el título liguero y aunque ahora mismo el favorito para llevarse el trofeo parece el Barça, lo que suceda en el feudo colchonero va a ser muy importante. Para los azulgranas lo importante y primordial es que ganen al Sevilla. Si consiguen el triunfo en Nervión ya mirarán con interés lo que ocurra en la capital de España con dos conjuntos que le quieren dar caza.

Partidazo en Nervión

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El Ramón Sánchez Pizjuán acoge este choque entre dos clásicos del fútbol español que, sin duda, nos transporta al curso pasado cuando los hispalenses, que no atravesaban su mejor momento, endosaron un 4-1 a los de Hansi Flick. Es por ello que los azulgranas buscarán redimirse en estos momentos en los que parecen invencibles.