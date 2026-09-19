Sevilla – Barcelona, en directo | Alineaciones, resultado y última hora del partido de la Liga gratis y en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla - Barcelona de la Liga
El Sevilla - Barcelona de la jornada 7 de la Liga se jugará en el Ramón Sánchez Pizjuán
Partido de los importantes en el campeonato liguero. El Sevilla recibe al Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán en la séptima jornada de la Liga y se espera que sea un duelo apasionante, ya que siempre que estos dos equipos se enfrentan suele haber goles, tensión y polémica. Además, el cuadro andaluz llega en un buen momento, muy diferente a lo vivido en los últimos años, así que esperan complicarle las cosas a los culés. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en el Sevilla – Barcelona.
Sevilla – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Liga
El Barcelona llega a esta jornada con 18 puntos, por lo que lleva pleno de victorias en los seis encuentros que ha disputado hasta el momento. Eso quiere decir que los pupilos de Hansi Flick lideran la clasificación en solitario sacándole tres puntos al Real Madrid, que podrían acabar siendo seis de momento a la espera de lo que hagan los de Concha Espina mañana en el derbi capitalino que se juega en el Metropolitano. Por su parte, el Sevilla es quinto con 13 puntitos en su casillero, por lo que si dan la sorpresa esta noche dormirían a sólo dos unidades de los culés.
El Barça, mirando al derbi
Como ya hemos mencionado, mañana hay un interesantísimo derbi madrileño que se juega en el Metropolitano. El Atlético y el Real Madrid son, sin duda, dos equipos a tener en cuenta para pelear por el título liguero y aunque ahora mismo el favorito para llevarse el trofeo parece el Barça, lo que suceda en el feudo colchonero va a ser muy importante. Para los azulgranas lo importante y primordial es que ganen al Sevilla. Si consiguen el triunfo en Nervión ya mirarán con interés lo que ocurra en la capital de España con dos conjuntos que le quieren dar caza.
Partidazo en Nervión
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Sevilla – Barcelona que corresponde a la jornada 7 de la Liga. El Ramón Sánchez Pizjuán acoge este choque entre dos clásicos del fútbol español que, sin duda, nos transporta al curso pasado cuando los hispalenses, que no atravesaban su mejor momento, endosaron un 4-1 a los de Hansi Flick. Es por ello que los azulgranas buscarán redimirse en estos momentos en los que parecen invencibles.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once elegido por Hansi Flick para intentar asaltar el Sánchez Pizjuán después de la derrota del año pasado. La alineación oficial del Barcelona hoy contra el Sevilla: Livakovic; Eric García, Cubarsí, Christensen, Cancelo; Pedri, Rodri, Fermín López; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
La portería del Barça
Hansi Flick tiene que tomar hoy una decisión importante para suplir al lesionado Joan García. El veterano Szczesny, como el otro día, que entró en el descanso frente al Racing, o el fichaje de este verano Livakovic. Las dudas del Barcelona en la portería.
Lamine Yamal
El futbolista del Barcelona ha hablado con Valdano y tuvo sus palabras de reconocimiento para el gol de Ferran Torres. Las declaraciones de Lamine Yamal.
Dónde ver en directo gratis el Sevilla – Barcelona de la Liga: canal de TV y cómo ver online
Movistar+ y Dazn son los medios de comunicación que tienen en su propiedad los derechos televisivos para emitir en exclusiva todos los partidos del campeonato nacional español. El Sevilla – Barcelona correspondiente a la jornada 7 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que es de pago, así que no se podrá ver gratis ni en abierto por la TV en España. Los clientes de este operador pueden descargarse la aplicación en un teléfono móvil, una tablet y una smart TV y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que suceda en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sevilla – Barcelona de la Liga: a qué hora empieza el partido
El Barcelona viaja a la ciudad hispalense para enfrentarse al Sevilla en el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga. El conjunto que entre Hansi Flick sigue demostrando que está en un gran estado de forma y tras haberle endosado un 7-2 al Racing de Santander ahora se enfrentan al conjunto de Nervión, contra el que el año pasado perdieron 4-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán. La patronal de Javier Tebas programó este choque para el sábado 19 de septiembre y el horario establecido es el de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, así que se espera que todo comience de manera puntual.
Esperando alineaciones
Falta una hora y media para que comience el Sevilla – Barcelona de la Liga y eso quiere decir que no falta nada para que conozcamos los onces que sacarán ambos equipos al césped del Sánchez Pizjuán.
Alineación del Sevilla
Y tenemos también el once de los hispalenses, que saldrán con todo para intentar sacar los tres puntos y darle una alegría a sus aficionados: Odysseas; Juan Iglesias, Sangante, Castrín, Suazo; Agoumé, Kochorashvili; Fofana; Sierra, Félix; Robbie Ure.