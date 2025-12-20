Así es el Sevilla: en qué estadio juega, quién es su máximo accionista y su rivalidad con el Betis

El Sevilla FC es uno de los clubes más históricos sin duda del fútbol español e incluso del fútbol europeo. Con siete UEFA/Europa League en su palmarés, el club andaluz ha paseado la bandera de España y la de Andalucía por Europa demostrando que es siempre ha sido uno de los equipos más fuertes de nuestra Liga. Actualmente, el cuadro hispalense no pasa por su mejor momento. Ni deportivamente, cuyos resultados han jugado con caer al descenso en los últimos cursos, ni económicamente, cuya situación es bastante complicada.

Cuándo se fundó el Sevilla

El Sevilla se fundó un 25 de enero de 1890 después de que un grupo de jóvenes, mitad británicos y mitad españoles, fundasen el Sevilla Football Club. Edward Johnston, Isaías White y Hugo MacColl serían presidente, secretario y capitán respectivamente.

Por otro lado, el 14 de octubre de 1905, frase que aparece en su himno, es la fecha en la que se registra de manera oficial el Sevilla FC.

En qué estadio juega el Sevilla

El Sevilla FC disputa sus partidos en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, situado en el barrio de Nervión de la capital andaluza y con un aforo de casi 44.000 espectadores.

Fue inaugurado el 7 de septiembre de 1958 en un partido amistoso frente al Real Jaén, su construcción respondió a las nuevas exigencias del fútbol, pues se requerían comodidades y capacidades que el vetusto campo de Nervión no podía satisfacer. La idea de su construcción se había planteado dos décadas antes, momento en que se negocia la compra en propiedad del campo de Nervión y un solar anexo donde se construiría el nuevo estadio. Ostentaba por entonces la presidencia D. Ramón Sánchez-Pizjuán, principal valedor del proyecto. De ahí su nombre.

Quién es el máximo accionista del Sevilla

El máximo accionista del Sevilla FC es José María Del Nido Benavente. A pesar de ello, no es el presidente del club hispalense. Se especula con una posible venta a un grupo inversor.

Quién es el presidente del Sevilla

El presidente del Sevilla es José María del Nido Carrasco, hijo de José María del Nido Benavente. Asumió este cargo el 1 de enero de 2024 después de relevar a José Castro, siendo ya parte de la Junta Directiva del club.

Quién tiene más socios: el Betis o Sevilla

El Real Betis tiene más socios actualmente que el Sevilla FC, y es que la masa de aficionados verdiblancos es mayor, sobre todo fuera de la capital andaluza. El cuadro verdiblanco cuenta con casi 50.000 abonados, mientras que los rojiblancos suman unos 35.000.

Quién es más antiguo: Betis o Sevilla

El Sevilla FC es un club más antiguo que el Betis. El cuadro sevillista se fundó en 1890. En cambio, los verdiblancos no nacieron hasta 1907, primero como Sevilla Balompié.

Quién tiene más títulos: Betis o Sevilla

El Sevilla tiene más títulos que el Betis a lo largo de su historia. El palmarés de los sevillistas cuenta con 19 entorchados, y el de los béticos con 12. El Sevilla, por ejemplo, tiene 8 títulos europeos, y el Betis ninguno. Ambos han ganado una Liga cada uno.

Cuál es la deuda del Sevilla

Según las últimas fuentes, la deuda actual del Sevilla está en 88 millones de euros tras la última Junta General de Accionistas celebrada a finales de este 2025.