Lamine Yamal condiciona las elecciones del Barça y pide el voto para Laporta en sus redes sociales

Lamine Yamal ha jugado un papel que puede ser determinante en las elecciones del Barcelona de este domingo 15 de marzo, condicionando el voto del socio culé y pidiendo el mismo para Joan Laporta. La estrella azulgrana ha publicado en sus redes sociales una imagen junto al ex presidente en la que le muestra su total apoyo para que salga reelegido en su mano a mano contra Víctor Font.

Quedan pocas horas para que las elecciones en el Barcelona echen a rodar. A partir de las 9:00 horas de la mañana de este domingo, los más de 100.000 socios con derecho a voto podrán ejercer su derecho en cinco sedes electorales, una de ellas colocada en el Camp Nou. Hasta las 21:00 horas se podrá votar.

En esta jornada electoral, con los dos candidatos fuera de los focos, Lamine Yamal ha sido el que ha movido ficha a favor de Joan Laporta. La perla culé ha utilizado sus redes sociales para condicionar el voto de los socios azulgranas. Ha publicado una foto junto a Joan Laporta del día de su renovación con el ’10’ a la espalda en su camiseta junto a una maqueta del Camp Nou y unos corazones con los colores del Barça.

Una imagen de Lamine Yamal que puede ser decisiva si a estas horas todavía había algún votante indeciso. Un movimiento a favor de Joan Laporta que lo hace aún más favorito de lo que ya era. Y un golpe muy duro para Víctor Font. Sin duda, que la gran estrella del equipo muestre su apoyo al ex presidente a pocas horas de que arranquen las elecciones es un paso que puede calificarse casi como definitivo.

La realidad en este caso, que ahora ha expuesto con claridad Lamine Yamal, es que la plantilla del Barcelona está con Joan Laporta. No quieren cambios importantes en este momento tan importante de la temporada y apoyan sin fisuras a Joan Laporta. Tal y como han hecho también con mucha claridad Hansi Flick y Deco.