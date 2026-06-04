¿Sigue abierto ‘El Lusitano’ en Vitoria tras ‘Servicio Secreto by Chicote’?

Después de pasar por Cuenca para vivir el caos del hotel y restaurante Valmar, Alberto Chicote se traslada esta semana hasta Vitoria, uno de los lugares donde comer es toda una religión. Allí se encuentra el restaurante Lusitano, que hasta el momento no era ninguna referencia gastronómica, aunque era algo normal, puesto que se encuentra en un polígono industrial a las afueras de la ciudad y sus clientes son trabajadores que acuden para comer algo rápido en las pausas y descansos. Tras la llamada de uno de los trabajadores para pedirle ayuda, se traslada hasta allí para encontrarse con un caos absoluto en la organización por culpa de una dueña centrada en otro negocio. Además, por si fuera poco, la cocina no tiene ni el más mínimo cuidado con la comida, siendo una bomba de relojería para cualquiera de los clientes que allí acuden a comer cada día.

Situado en la calle Artapadura, el local era conocido por sus bocadillos XXL y una carta muy extensa, pero sin ningún tipo de calidad. Todo pensado para ser un bar de polígono a la antigua. Eso no debería ser un problema, pero Marisa (su dueña) está teniendo problemas en su negocio por asuntos personales. Este local lo abrió en el pasado junto al que fue su marido, pero tras su divorcio ella se quedó a los mandos del Lusitano, mientras que su ex decidió abrir un bar a pocas calles de allí para hacerle la competencia. Ese nuevo local ha provocado una bajada de ventas y que la dueña haya tomado una decisión de lo más alocada para reflotar: abrir otro restaurante en otra zona de Vitoria y con esas ganancias intentar mejorar El Lusitano.

Más allá de las decisiones empresariales que suenan como una locura, Servicio Secreto by Chicote se encuentra con una cocina en la que es peligroso consumir pescado o en la que la tabla en la que se corta cualquier alimento tiene la misma cantidad de suciedad que el suelo de la calle, algo que midieron con un aparato especial para medir las partículas en los restos orgánicos.

Tras cerrar el restaurante por el peligro que suponía, Alberto y su equipo han cambiado por completo la carta de este local que, por su nombre, hace pensar que se trata de un restaurante portugués, pero que en su menú no tiene nada típico del país. Eso lo ha cambiado por completo.

¿Qué dicen las reseñas del restaurante Lusitano?

Abierto desde las cinco de la mañana y hasta la una de la madrugada, los clientes que pasan por allí suelen ser trabajadores que trabajan por turnos en fábricas. En TripAdvisor el local tiene una puntuación de 2,7 sobre 5.

Entre sus opiniones encontramos algunas que no son positivas: «Menú de 30 € tirados a la basura. De primero, brochetas de langostinos: totalmente secas; lo mejor, la lechuga de acompañamiento. De segundo, bacalao a la portuguesa; no me acuerdo exactamente del nombre, pero siempre me acordaré de lo salado que estaba, luego todo el día y la noche bebiendo agua. En resumen, para no volver».

Otro cliente tampoco salió nada contento: «Horrible, la lechuga estaba negra de pasada que estaba, el cachopo no pasaba por su mejor momento y las rabas, como mínimo, del día anterior, no se molestó ni siquiera en calentarlas. ASQUEROSO».

En las reseñas de Google tiene 3,8 puntos sobre 5. En general, los clientes hablan de grandes cantidades y en el pasado de una gran calidad, pero que desde hace aproximadamente un año la calidad ha bajado y el precio ha subido, por lo que muchos han decidido no volver.

«José nos atendió muy bien a pesar de tener mucho trabajo. FELICIDADES. Un lugar para disfrutar de una amplia carta con productos típicos locales fusionados con lo tradicional lusitano. Género muy variado y con producto de calidad. Amplio comedor, pintxos variados, fácil de aparcar. Volveré seguro», dice un cliente reciente que ha podido visitar El Lusitano tras los cambios de Alberto Chicote.