¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 5 al 7 de agosto de 2026

Pasapalabra recibe esta semana en plató a un grupo de invitados que combina el humor, la música y dos generaciones de una misma familia de artistas, para acompañar a los concursantes en su duelo diario por el bote de AlaZ. David y Javier siguen su concurso ajenos a los líos judiciales que el programa y sus pruebas siguen teniendo. El último, aunque no les afecta directamente, es que Telecinco no podrá utilizar el nombre ‘El Rosco’ para su prueba final, aunque sí podrá utilizar la mecánica que todos conocemos con una gran rueda llena de letras. Mientras, Antena 3 vive con tranquilidad después de asegurarse la continuidad con el estreno de ‘AlaZ’, prueba de la que compró los derechos a un programa suizo y por la que no tendrá más problemas en el futuro.

David Fernández, el ‘padre’ de Rodolfo Chikilicuatre

El humorista y actor David Fernández es conocido sobre todo por haber creado y dado vida a Rodolfo Chikilicuatre, el personaje con el que representó a España en Eurovisión 2008 con «Baila el Chiki Chiki». Su carrera comenzó en el teatro con la compañía La Cubana antes de convertirse en colaborador habitual de los late night de Andreu Buenafuente, primero en TV3 y después en Antena 3.

Tras su paso por MasterChef Celebrity en 2025, le podemos ver en la obra de teatro Mitad y mitad, dirigida por José Corbacho y Pep Antón, en la que comparte escenario con Carlos Chamarro.

Marta Valverde, la otra mitad del dúo musical de las hermanas Valverde

Marta Valverde, actriz y cantante, es hermana de la también artista Loreto Valverde, con quien ha compartido buena parte de su trayectoria, desde su etapa musical de los años 90 hasta sus proyectos teatrales más recientes. Pese a que sus apariciones en televisión son pocas, se ha convertido en una de las grandes divas del teatro musical en España.

Antonio Albella, de Locomía a habitual de ‘Pasapalabra’

Nacido en Madrid en 1968, Antonio Albella comenzó su carrera como presentador en Antena 3 al frente del matinal Tan contentos junto a Consuelo Berlanga, antes de unirse al grupo musical Locomía entre 1993 y 1997, con gran éxito en España y Sudamérica.

Actor, DJ y showman, Albella es además un viejo conocido de Pasapalabra: estuvo presente en plató en septiembre de 2021, la tarde en que Sofía Álvarez de Eulate se llevó un bote de 466.000 euros tras resolver todo el rosco.

Loreto Valverde, la risa más icónica de los 90

Loreto Valverde cierra el casting de invitados de los próximos días del programa. La presentadora, actriz y cantante marcó la televisión de los años 90 con programas como VIP Noche, Qué gente tan divertida o La batalla de las estrellas, y que hoy sigue en activo compaginando el teatro con sus apariciones televisivas.

Javier y David, con la vista puesta en ‘AlaZ’

Mientras el concurso continúa con su rutina diaria, Javier y David siguen disputándose el bote acumulado en ‘AlaZ’, que no deja de aumentar y ya pasa de los 800.000 euros. Con la ayuda de David Fernández, Marta Valverde, Antonio Albella y Loreto Valverde, ambos concursantes buscarán esta semana sumar el mayor tiempo posible de cara a la prueba final.