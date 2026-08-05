Qué fue de Loreto Valverde: la presentadora de los 90 conocida por su risa contagiosa

Pocas risas han quedado tan grabadas en la memoria de los espectadores de la televisión española como la de Loreto Valverde. Hija del cantante Lorenzo Valverde y hermana de la también actriz Marta Valverde, la barcelonesa se crio entre camerinos y escenarios antes de convertirse en uno de los rostros más queridos del entretenimiento de los años 90. Debutó en televisión en 1989 como azafata del programa Estudio Estadio, en TVE, aunque su gran salto llegó poco después de la mano de Telecinco. Desde entonces fue una de las colaboradoras y presentadoras más conocidas de la década, aunque con el paso su fama fue bajando. Actualmente, sigue trabajando como actriz, aunque alejada de la televisión.

En 1991, Loreto Valverde comenzó a colaborar en VIP Noche, junto a Emilio Aragón y Belén Rueda, donde su espontaneidad y su peculiar risa, que hacían que el público se contagiase, conquistaron a la audiencia. Aquel mismo año se puso al frente de Qué gente tan divertida junto al periodista Javier Basilio, y en los años siguientes encadenó éxitos como Goles son amores (con Manolo Escobar), Bellezas al agua (con Agustín Bravo) y La batalla de las estrellas (con Bertín Osborne). En paralelo, comenzó su carrera como cantante y en el año 1993 fue finalista del Festival de Benidorm —en el año que ganó Pablo Motos como compositor— junto a su hermana Marta con el tema Enamoradas del mismo sueño, y ambas llegaron a grabar dos discos juntas, Caramelo y Ángelo.

De la interpretación a la maternidad y de vuelta a la tele

En 1995 protagonizó la serie La Revista de TVE, cantando, bailando e interpretando en un formato de gran éxito, y participó en montajes teatrales como El chaleco blanco o, años después, Amor a medias (2000), de Alan Ayckbourn. Tras un parón para centrarse en su primera hija, retomó la actividad en 2004 sustituyendo a Leticia Sabater al frente de Mentiras Peligrosas, el curioso programa de testimonios de Canal 7 que hacía enormes audiencias en una televisión local. Aquel mismo año en que participó también en el reality La Granja, de Antena 3.

Tras el nacimiento de su segunda hija en 2007, regresó de nuevo presentando galas en Antena 3 y Canal Nou, y en 2008 se incorporó a los sketches de Noche Sensacional, el programa de José Luis Moreno, donde permaneció hasta 2011. Aunque su fama había bajado, continuaba siendo aquella actriz que enamoró en los años 90.

Tuvo que superar un cáncer

La vida de Loreto Valverde también ha estado marcada por la superación: en 2018 reveló que le habían diagnosticado un cáncer de mama, una etapa de la que salió victoriosa y que su hermana Marta quiso homenajear con una sorpresa en el programa Volverte a ver, presentado entonces por Carlos Sobera. Ya en 2015, ambas hermanas habían rendido tributo a su padre, Lorenzo, en un especial de Nochevieja de Telecinco, tras la pérdida de su madre, Ángeles Martín, en 2012.

Menos conocida es su conexión con Valladolid, ciudad en la que pasó parte de su infancia cantando «por todos los pueblos» junto a una orquesta mientras compaginaba sus estudios. De aquella época asegura tener grandes recuerdos.

En 2026 continúa trabajando como actriz, estando centrada en el mundo del teatro. En estos momentos se encuentra de gira por toda España con la obra Pensionistas La Comedia, que protagoniza junto a Irma Soriano y a Charo Reina -en el papel que hasta julio de 2026 interpretaba Rosa Benito-.