Un soltero de ‘First Dates’, descolocado ante la inesperada confesión de su cita: «Me ha dejado en shock»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Mediaset España, de eso no cabe duda. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los participantes que se animan a encontrar el amor de manera televisiva. De esta manera, el pasado 4 de agosto, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Kris. El soltero, de 45 años, se presentó como un empresario polaco que vive en Granada.

Kris quiere tener una relación lo más tradicional posible, pero le confesó a Carlos Sobera que tiene un amigo especial desde hace años. «No va por el camino que me gustaría que fuera, aunque todo está hablado y es de mutuo acuerdo. Nos entendemos muy bien en el tema sexo, pero como pareja no coincidimos», confesó. Teniendo en cuenta sus requisitos, la organización le presentó a Carlos. El soltero, de 45 años, es originario de Fuerteventura (Islas Canarias) y es de relaciones serias. Así pues, el primer encuentro entre ambos fue un total acierto.

Kris a su cita de ‘First Dates’: «Creo que tengo hijos»

Y es que la atracción entre Kris y Carlos fue tal que no pararon de lanzarse miraditas desde el primer momento. Una conexión que percibió el propio Carlos Sobera. Por ello, los participantes no dudaron en trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras donde hablaron de sus gustos y aficiones. Pero, en un momento determinado, Kris le hizo la gran pregunta.

«¿Quieres tener hijos?», quiso saber. Su cita se mostró honesto y le dijo que no, pero lo que jamás se imaginó Carlos fue lo que le diría Kris. «Yo creo que tengo hijos», desveló. La cara de su cita fue todo un poema. «Me ha dejado un poco en shock», confesó el soltero al equipo de First Dates en privado. Lejos de quedar aquí, Kris le explicó el motivo de sus palabras.

Al parecer, cuando era más joven, mantuvo una relación sentimental con una chica. Todo iba bien entre ambos, incluso pensaron en casarse y tener hijos. Sin embargo, terminaron rompiendo y tomaron caminos por separado. Dos años después de separarse, él la vio en la calle con un bebé de 14 meses. Ella le negó que fuese el padre del niño, pero todavía sigue dudando de ello. Otra gran sorpresa que se llevó Carlos fue cuando Kris le habló de su amigo especial, pero sus diferencias no fueron un impedimento para que aceptasen seguir conociéndose en una segunda cita.