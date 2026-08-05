Eugenia de York amplía la tropa: nace su tercera hija en Lisboa y el nombre sigue bajo llave

La familia Windsor vuelve a crecer. La princesa Eugenia de York y Jack Brooksbank se han convertido en padres por tercera vez, esta vez de una niña que ha nacido en Lisboa, ciudad en la que el matrimonio ha establecido buena parte de su vida familiar durante los últimos años. El nacimiento tuvo lugar el lunes 3 de agosto a las 18:20 horas en un hospital de la capital portuguesa y supone un nuevo capítulo para una pareja que siempre ha tratado de mantener su intimidad lejos del foco mediático.

La feliz noticia fue comunicada por la propia Eugenia a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje breve, pero cargado de emoción. «Jack y yo estamos muy emocionados de anunciar que ha nacido nuestra ‘Baby Girl Brooksbank’ —’Pequeña Brooksbank’—. Estamos súper enamorados de nuestra niña», escribió la princesa. Por el momento, el matrimonio todavía no ha desvelado el nombre elegido para su hija, una decisión que parece estar tomándose con calma mientras la familia disfruta de sus primeros días juntos.

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También el Palacio de Buckingham se encargó de confirmar oficialmente la llegada de la pequeña. En su comunicado, la Casa Real británica señaló que la princesa Eugenia y Jack Brooksbank estaban «complacidos» de anunciar el nacimiento de su hija y precisó tanto la fecha como la hora del parto. La niña nació con un peso de 6 libras y 9 onzas, aproximadamente tres kilos, y tanto la madre como la recién nacida se encuentran bien. Desde Buckingham también aseguraron que el rey Carlos III y la reina Camila, así como otros miembros de la familia real, recibieron con alegría la noticia.

La llegada de esta bebé convierte además a August y Ernest en hermanos mayores. Eugenia y Jack ya son padres de August Philip Hawke, nacido en febrero de 2021, y Ernest George Ronnie, que llegó al mundo en mayo de 2023. Ahora, la familia suma una niña, la primera hija del matrimonio y también la primera mujer entre sus descendientes directos.

El nacimiento ha tenido lugar en el Hospital da Luz de Lisboa, una elección que no resulta extraña teniendo en cuenta que Portugal se ha convertido en uno de los principales escenarios de la vida familiar de Eugenia y Jack. La pareja estableció allí su residencia en 2022, vinculada en buena medida a los proyectos profesionales de Brooksbank. Desde entonces, el país se ha convertido en una especie de refugio para la familia, alejada de la exposición constante que acompaña a los miembros de la familia real británica.

Aunque Eugenia continúa manteniendo vínculos con Reino Unido y participa ocasionalmente en compromisos relacionados con la Corona, su vida cotidiana se desarrolla en buena medida lejos de Londres. La elección de Lisboa para el nacimiento de su tercera hija encaja, por tanto, con una dinámica familiar que lleva años desarrollándose en Portugal y con el deseo de la princesa de mantener a sus hijos al margen de la enorme presión mediática que ha rodeado a los York. De hecho, Eugenia ha sido especialmente cuidadosa con la exposición pública de August y Ernest. Aunque utiliza sus redes sociales para compartir algunos momentos de su vida familiar, ha evitado mostrar de manera completa los rostros de sus hijos. Una estrategia con la que intenta preservar una parcela de intimidad para los pequeños, especialmente teniendo en cuenta la enorme atención que genera cualquier movimiento relacionado con la familia real británica.

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La llegada de esta niña se produce, además, en un momento especialmente delicado para la familia York. Eugenia y su hermana Beatriz han tratado de mantener una posición discreta en los últimos años después de que su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, quedara apartado de la primera línea de la institución tras los diferentes escándalos que han rodeado su figura y su relación con Jeffrey Epstein. Una situación que inevitablemente ha condicionado la exposición pública de sus hijas, aunque ambas continúan formando parte de la familia real.

Eugenia, nieta de Isabel II y sobrina del rey Carlos III, ha optado en buena medida por construir su propia vida familiar lejos del centro de la actividad institucional. Su matrimonio con Jack Brooksbank, celebrado el 12 de octubre de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, reunió entonces a buena parte de la familia real y convirtió a la pareja en protagonista de una de las grandes bodas del calendario royal de aquel año. Ahora, casi ocho años después de aquel enlace, los Brooksbank son ya una familia numerosa. August, de cinco años, y Ernest, de tres, reciben ahora a una hermana cuyo nombre todavía es uno de los grandes misterios que rodean al nacimiento. Y no sería extraño que la elección escondiera algún homenaje familiar. Los nombres de sus dos hijos mayores ya contienen referencias importantes: August lleva Philip en honor al duque de Edimburgo, mientras que Ernest incorpora George Ronnie, con referencias a la familia paterna y materna.

La pequeña ocupa actualmente el puesto 15º en la línea de sucesión al trono británico, por detrás de otros miembros de la familia, entre ellos el príncipe Guillermo y sus hijos, el príncipe Harry y sus descendientes, Andrés, la princesa Beatriz y las hijas de esta. Su nacimiento en Portugal no modifica su posición en la sucesión ni su condición dentro de la familia real británica. La nueva bebé se convierte además en la décima sobrina nieta del rey Carlos III, mientras que para Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson supone su quinta nieta. Un nuevo miembro que amplía todavía más una generación de Windsor que no deja de crecer y que está marcada por una circunstancia muy diferente a la de décadas anteriores: muchos de sus integrantes han optado por construir sus vidas lejos del núcleo institucional de la Corona.