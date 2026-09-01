Las cabañuelas de Jorge Rey coinciden con la AEMET: octubre y noviembre podrían ser los meses más lluviosos del año

El verano encara sus últimos días y España empieza a mirar hacia un otoño que podría llegar acompañado de lluvias y temperaturas más altas de lo normal. Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en las cabañuelas, señala a octubre y noviembre como los meses que podrían concentrar una mayor humedad durante la estación. Su pronóstico llega después de un episodio de bastante inestabilidad en el país que ha dejado lluvias y viento en distintos puntos del oeste y noroeste peninsular.

Un otoño cálido y húmedo

Jorge Rey sostiene que la borrasca que ha afectado a España durante los últimos días de agosto encaja con el patrón que, según su interpretación de las cabañuelas, podría dominar durante el otoño. El joven apunta a una estación muy húmeda, pero también cálida, una combinación que podría favorecer episodios de precipitaciones importantes en diferentes momentos. Además, prevé que septiembre comience con temperaturas agradables y posibles frentes atlánticos afectando al norte peninsular.

Su predicción señala especialmente a octubre y noviembre. Según Jorge Rey, ambos meses serían los más húmedos del otoño, dentro de un escenario caracterizado por la alternancia entre temperaturas elevadas y periodos de mayor inestabilidad. El planteamiento cobra interés porque llega justo cuando los modelos meteorológicos comienzan a ofrecer una imagen más definida de la nueva estación. Sin embargo, las predicciones a varios meses vista deben interpretarse siempre como escenarios de probabilidad, no como una previsión concreta del tiempo que hará cada día.

Qué dice la AEMET

La predicción oficial presenta algunas señales que coinciden con este escenario general. La AEMET prevé para el trimestre de septiembre, octubre y noviembre de 2026 temperaturas superiores a lo normal en toda España, con una señal cálida especialmente marcada en el tercio norte y este peninsulares, Baleares y Canarias. La agencia utiliza diferentes modelos y expresa sus resultados mediante probabilidades, por lo que no determina de antemano qué tiempo hará en fechas concretas.

En cuanto a las precipitaciones, la AEMET también contempla una mayor probabilidad de encontrarse en el tercil húmedo en el noroeste peninsular, la vertiente mediterránea y Baleares. Para Canarias, en cambio, el escenario más probable apunta hacia el tercil seco, mientras que en otras zonas las probabilidades se mantienen dentro de los valores climatológicos. Además, la agencia señala que la anomalía de precipitación sería más destacada en el Mediterráneo durante septiembre y en el noroeste durante octubre y noviembre.

Lluvia y calor al mismo tiempo

Que un otoño sea más lluvioso de lo habitual no significa necesariamente que vaya a ser frío. De hecho, los dos escenarios pueden convivir. La propia predicción de la AEMET apunta a temperaturas superiores a la media durante el conjunto del trimestre, mientras que determinadas áreas presentan también una señal húmeda. Esto podría traducirse en episodios de precipitaciones intercalados con periodos templados o cálidos.

La situación resulta especialmente relevante después de un verano marcado por temperaturas elevadas. Además, la predicción estacional de la AEMET se actualiza mensualmente y sus probabilidades pueden modificarse a medida que nuevos datos y modelos estén disponibles.