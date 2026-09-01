Hoy, 1 de septiembre de 2026, el clima en toda la provincia presenta un cielo que comenzará con intervalos de nubes bajas en el tercio sur y poco nuboso en el resto, avanzando hacia nubes medias y altas al mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento, inicialmente flojo, se intensificará moderadamente desde el sur por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 1 de septiembre

Barcelona: cielo gris y sol a la tarde

El cielo de Barcelona se despierta con un suave tono gris, mientras el sol, que saldrá a las 07:17, se asoma tímidamente tras las nubes. A lo largo de la mañana, la temperatura oscilará alrededor de 24 grados, ofreciendo un respiro fresco antes de que el calor asome con más fuerza. No hay indicios de lluvia, así que la jornada comienza tranquila, con un viento del sureste que soplará ligero, a unos 10 km/h.

Ya por la tarde, el sol se hará dueño del cielo, llevando la temperatura hasta los 31 grados, lo que podría convertir el ambiente en algo un poco pesado, especialmente con la humedad que rondará el 75 %. A pesar de una pequeña posibilidad de algunos chubascos en la tarde-noche, disfrutar del sol será la norma en esta agradable jornada barcelonesa, justo antes de que la puesta del sol, a las 20:24, despida el día.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

La jornada se presenta con un aire inusual en L’ Hospitalet de Llobregat, donde el cielo, cubierto de nubes grises, sugiere la llegada de viento y posibles lluvias. Al salir el sol, se respira una mezcla de frescura y cierta tensión en el ambiente que anticipa un cambio en el tiempo a medida que avanza la mañana.

Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá agradable, rondando los 23°C, pero al llegar la tarde, el panorama cambia: se prevén máximas de 31°C acompañadas de un viento fuerte, que podría alcanzar ráfagas de hasta 40 km/h. Con un 10% de probabilidad de lluvia por la tarde-noche y una sensación térmica que puede ser agobiante, es recomendable no olvidar el paraguas antes de salir.

Agradable día de sol y nubes en Badalona

Amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y una temperatura que ronda los 22 grados, mientras la brisa suave del SE sopla a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es muy baja, así que tampoco hay que preocuparse por chubascos en la primera parte del día. A medida que avance la jornada, el termómetro ascenderá hasta los 31 grados, creando un ambiente caluroso. La tarde se presentará con más nubes, pero se espera que el viento se mantenga en ráfagas suaves, por lo que no se prevé un día pesado a pesar de la alta humedad que puede hacer sentir el ambiente.

Con el sol asomándose a las 07:17 y despidiéndose a las 20:24, disfrutaremos de más de 13 horas de luz. Aunque la sensación térmica podría alcanzar los 31 grados, la noche aportará un respiro con temperaturas descendiendo a los 25 grados. La jornada promete ser agradable, con pocas posibilidades de lluvia y un cielo que se mantendrá relativamente despejado a lo largo del día.

Cielos despejados y ambiente agradable en Sabadell

La mañana presenta un tiempo estable, con cielos mayormente despejados y temperaturas que rondan los 19 grados. Durante la tarde, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 32 grados, manteniendo un ambiente agradable con alguna nube dispersa y vientos leves que añadirán frescura al día.

La jornada se presta para disfrutar de un agradable paseo por la ciudad, aprovechando las altas temperaturas y la tranquilidad del ambiente. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.