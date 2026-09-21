El cine independiente brilla en Hollywood: A24 logra superar este verano a Warner y Paramount en la taquilla

La cartelera estival ha supuesto un soplo de aire fresco para la exhibición cinematográfica. Estados Unidos, por ejemplo, superó los 4.760 millones de dólares en la recaudación, superando el anterior récord que poseía la taquilla norteamericana. Gran parte de la culpa la tienen superproducciones de la talla de Toy Story 5, La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Aunque el gran mérito pasa por el cine independiente y esos proyectos que, con un presupuesto reducido, han logrado reventar la venta de entradas. Sí, nos referimos a propuestas como Backrooms, un título clave para explicar cómo el sello A24 se ha impuesto a majors gigantescas de Hollywood como Warner Bros. y Paramount Pictures en cuota de mercado.

Es una de las pocas veces en las que una distribuidora independiente logra superar a otras dos compañías gigantescas dentro de una temporada alta de taquilla como es el verano. A24 terminó el periodo vacacional con 237 millones de dólares, posicionándose en el cuarto lugar de las distribuidoras más exitosas. Esto es, por delante de Paramount (192 millones) y Warner Bros. (165 millones). Eso sí, por detrás de Universal Pictures, Sony y Disney, tres marcas que aglutinan los tres largometrajes con más recaudación de momento en todo el 2026.

Con unas cifras de 516 millones de dólares en el box office global, Backrooms es la película más taquillera de A24, habiendo superado a Marty Supreme (2025), la cual ostentaba el anterior hito para la compañía con 192 millones. Del mismo modo, el trabajo de Parsons se convirtió en el mayor debut independiente en Estados Unidos y el realizador se erigió como el cineasta más joven en tener un número uno en la taquilla.

A24, reina de la taquilla estival

Al triunfo de Backrooms debemos sumar otras producciones lucrativas para A24, como fueron The Drama, con 132 millones, y La invitación, lo último de Olivia Wilde como directora, con 55,7 millones de dólares.

Disney se ha consagrado sobre todo con Toy Story 5 y con El diablo viste de Prada 2. También se ha llevado una buena cantidad en la recaudación de Spider-Man: Brand New Day, a pesar de que el grueso de la venta de tickets de dicho filme le pertenece a Sony.

Igualmente, Universal Pictures ha brillado tanto con La Odisea como con Obsession, fruto de su filial, Focus Features. El título de Inde Navarrete ha recaudado 516 millones, partiendo de un presupuesto de 750.000 dólares.

A24 ya no es sólo un sello de calidad indie, ni una garantía autoral que marca la diferencia en una cultura cinematográfica rebosante de franquicias y secuelas. Un crecimiento exponencial que nos lleva a preguntarnos si todavía podemos tratarlo como un estudio de bajo perfil y no ya como un verdadero gigante de la meca del celuloide.

¿Cuándo llega ‘Backrooms’ al streaming?

Protagonizada por Chiwetel Ejiofor y Renate Reinsve, Backrooms llegará a la plataforma de Filmin el próximo viernes, 25 de septiembre.