Un camión intenta girar con una pala eólica de casi 49 metros y acaba atravesando la pared de un taller por culpa de “20 centímetros”

El martes 8 de julio de 2025, un camión intentó tomar una curva de 90 grados en Bradenville, un pueblo de Pensilvania (Estados Unidos), con una pala de 48,6 metros de un aerogenerador, uno de esos molinos gigantes que producen electricidad con el viento. No lo consiguió. La punta atravesó unos 30 centímetros de la pared del taller Zeb’s Auto y se quedó a 25 centímetros de la casa de enfrente.

Lo llamativo es lo que ponía en el permiso que guió al camión hasta allí. La carga figuraba como un rollo de máquina de papel, no como una pala eólica, y el sistema automático del estado la aprobó sin restricciones. ¿Cómo es posible? Todo se reduce a 20 centímetros.

Una curva imposible en Bradenville

La pala quedó encajada entre dos casas y la Ruta 982 estuvo cortada más de dos horas mientras bomberos voluntarios y policía estatal desviaban el tráfico. El conductor dio marcha atrás hasta el edificio municipal para girar y no se marchó hasta casi las seis y media de la tarde.

George Piper, dueño del taller desde hace 32 años, contó que no era el primer vehículo que se estampaba contra su negocio en esa curva. Eso sí, nunca uno así de grande. El jefe de bomberos, Mark Piantine, añadió que el camión jamás habría cabido por el paso bajo las vías del tren que venía después.

El permiso hablaba de un rollo de papel

Los papeles los tramitó una gestoría de permisos de Ohio por encargo de CRST, una transportista de Cedar Rapids (Iowa). El viaje partía del condado de Cambria, cerca de Ebensburg, y terminaba en Iowa tras unas 700 millas (unos 1.130 kilómetros). Según las autoridades locales, la pala iba destinada a un aerogenerador.

En la solicitud, la carga era un «paper machine roll» (un rollo de máquina papelera) de 159 pies y 4 pulgadas de largo (48,6 metros). El sistema no vio restricciones para esa medida y emitió el permiso solo. Nicole Haney, portavoz del Departamento de Transporte de Pensilvania (PennDOT), reconoció que todo apunta a que la carga era mayor de lo declarado, aunque a mediados de julio de 2025 nadie había sido multado.

Por qué el sistema no saltó

PennDOT gestiona estos permisos con APRAS, una plataforma en internet abierta las 24 horas que, según el propio departamento, emite la mayoría de forma automática. Solo los casos complejos pasan por un técnico. ¿Y cuáles son esos? Las llamadas supercargas, de más de 160 pies de largo (48,8 metros), 16 pies de ancho (4,9 metros) o 201.000 libras (unas 91 toneladas).

Ahí está el truco. Los 159 pies y 4 pulgadas declarados se quedaban 20 centímetros por debajo del umbral que obliga a que una persona mire la ruta con calma. Es como facturar una maleta de 22,9 kilos cuando el límite son 23; pasa sin preguntas.

Desde el accidente, cualquier carga de más de 100 pies (30,5 metros) que quiera cruzar esa curva necesita revisión manual. PennDOT anunció también un estudio de tráfico para confirmar las medidas del cruce y, si hiciera falta, hacer permanente la restricción. Todavía está por ver si ese paso se ha dado.

Palas cada vez más largas

El fondo del asunto es que las palas crecen más deprisa que las carreteras. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, el rotor de los aerogeneradores nuevos de 2023 superaba de media los 133 metros de diámetro, es decir, palas de más de 60 metros que no se pueden plegar, lo que limita rutas y radios de giro.

El laboratorio NREL, del mismo departamento, calculó en 2021 que por tren el límite práctico para una pala de una pieza está en 75 metros, y propuso palas flexibles para llegar a los 100. Por mar es más sencillo, como la central nuclear móvil que Canadá recibirá montada en barco, pero tierra adentro solo quedan ruedas o raíles.

Lo que deja el susto de Bradenville

A mediados de 2021, Pensilvania contaba con 26 parques eólicos y casi 1.500 megavatios, según el Departamento de Protección Ambiental estatal, así que muchas palas cruzan pueblos con esquinas como esta. Y los fabricantes no frenan, con China estrenando ya una turbina de 20 megavatios con aspas que dejan pequeña a la de Bradenville.

La lección resulta incómoda. Bastó una descripción errónea y 20 centímetros de margen para que una pieza de casi 50 metros entrase en un pueblo sin que nadie la mirase. ¿Cuántas más circulan así? Nadie lo sabe, y por eso, de momento, hay un ojo humano vigilando esa curva.

La información oficial sobre los permisos de transporte especial se ha publicado en la web de PennDOT.