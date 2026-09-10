Canadá prepara una central nuclear “móvil” de 50 MW que llegará completamente montada por barco

Pabineau y Eel River Bar han firmado con Prodigy un acuerdo para desarrollar el proyecto en Belledune. La planta se fabricaría en astillero y pertenecería a ambas comunidades mi’kmaw.

Las Primeras Naciones de Pabineau y Eel River Bar anunciaron el acuerdo con Prodigy Clean Energy el 1 de septiembre de 2026. El proyecto prevé instalar en Belledune, Nuevo Brunswick, una central nuclear transportable de hasta 50 megavatios. Llegaría completamente montada por mar, se fijaría a la costa y después recibiría el combustible. Al terminar su vida operativa, volvería a una instalación industrial para ser desmantelada.

¿Cómo funcionaría la central nuclear transportable de Belledune?

Prodigy denomina TNPP a una plataforma nuclear fabricada por completo dentro de un astillero. Un buque de gran tonelaje la transportaría en seco, como carga industrial, hasta el puerto elegido. Los operarios la colocarían en un recinto protegido y la anclarían al terreno. El combustible solo se incorporaría después, durante la puesta en marcha.

El sistema funciona como una estructura compatible con distintos reactores, no como un modelo nuclear cerrado. La empresa plantea versiones desde un megavatio hasta escalas mucho mayores. También sostiene que fabricar, transportar e instalar la planta puede requerir unos 18 meses. Al final, toda la estructura podría retirarse para centralizar el desmantelamiento. El planteamiento coincide con el interés internacional por nuevas centrales nucleares.

El proyecto todavía necesita reactor, licencia e inversión

Nuevo Brunswick firmó una carta de intención para comprar la electricidad, aunque ese documento no constituye un contrato. La provincia también quiere remitir la iniciativa a la Oficina federal de Grandes Proyectos. Aún deben seleccionar la tecnología nuclear y estudiar las características del emplazamiento. El proceso guarda ciertas similitudes con otro proyecto nuclear canadiense, que todavía está pendiente de tecnología y permisos. La propuesta contempla que entre en servicio a comienzos de la década de 2030.

Los socios prevén crear la empresa promotora y escoger un reactor que esté preparado para generar electricidad comercial en 2032. Después deberán presentar la solicitud de licencia para preparar el emplazamiento. La Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear exige evaluar previamente el lugar antes de autorizar estos trabajos. BWXT Canada y Kinectrics colaborarán en la tramitación de las licencias y en el desarrollo de la cadena de suministro. El calendario contempla alcanzar la decisión final de inversión en un plazo de 18 meses. Ese plazo corresponde a la decisión financiera, no al montaje anunciado por Prodigy.

Los 50 MW no sustituirían la central de carbón de Belledune

La central térmica de Belledune, operada por NB Power, tiene 467 megavatios y debe dejar atrás el carbón en 2030. La compañía está buscando cómo convertirla para usar pellets de madera avanzados. Durante 2024 hizo dos pruebas empleando únicamente este combustible. Una unidad nuclear de 50 megavatios supondría, como máximo, al 10,7 % de la capacidad térmica.

Prodigy plantea Belledune como una demostración comercial, no como un sustituto completo de la instalación térmica. El emplazamiento ya cuenta con carreteras, puerto y trabajadores con experiencia en el sector nuclear. Si el proyecto consigue superar los trámites de licencia y obtener financiación, podría servir para comprobar el modelo antes de llevarlo a zonas más remotas. Muchas comunidades aisladas del norte de Canadá dependen actualmente del diésel.

Propiedad indígena, dudas ambientales y un precedente ruso

Pabineau y Eel River Bar serían propietarias de toda la planta. Eel River Bar cuenta con unos 900 miembros registrados. Sus vecinos han solicitado respuestas sobre seguridad, agua, territorio, pesca, caza y recolección. Los responsables comunitarios planean visitar Point Lepreau y proyectos nucleares de Ontario antes de avanzar.

El precedente más cercano es la Akademik Lomonosov rusa, aunque opera sobre una barcaza y no queda fijada en tierra. Entró en operación comercial en mayo de 2020 con dos reactores de 35 megavatios. El modelo canadiense se instalaría en la costa, pero podría retirarse al terminar.

El proyecto encaja en la estrategia nuclear federal publicada el 22 de junio de 2026, centrada en promover nuevas instalaciones por todo Canadá.