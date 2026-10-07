La reflexión de Antonio Gala, escritor español, sobre la felicidad: «La felicidad no consiste en tener todo lo que se desea, sino que lo que se desea es la felicidad»

Antonio Gala (Brazatortas, 2 de octubre de 1930-Córdoba, 28 de mayo de 2023) fue un popular escritor español que ha dejado un legado en una obra en la que se pueden encontrar géneros como el teatro, columnismo, novela o lírica. Este poeta, dramaturgo, novelista, guionista y articulista dejó antes de su fallecimiento hace tres años un gran número de obras que le convierten en uno de los autores más importantes de los últimos años en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Antonio Gala.

Antonio Gala es uno de los autores más importantes del siglo XX en España y su carrera como escritor comenzó después de rechazar ser abogado en nuestro país para marcharse a impartir clases de Filosofía e Historia del Arte en Portugal. Allí se llevó su primer premio a principios de los sesenta por su poesía Enemigo íntimo. Ahí comenzó una carrera de vino y rosas que combinó con columnas, poesía, obras de teatro y novela, siendo la más importante El manuscrito carmesí por el que se llevó el premio Planeta en 1990.

Sus obras más importantes, por las que ganó el Premio Quijote de Honor 2011, son las siguientes:

Teatro

Los verdes campos del Edén (1963)

El caracol en el espejo (1964)

Petra regalada (1980)

La vieja señorita del paraíso (1980)

El cementerio de los pájaros (1982)

Séneca o el beneficio de la duda (1987)

Carmen, Carmen (1988)

Cristóbal Colón (1989)

Poesía

Enemigo íntimo (1959)

La deshora (1962)

Meditación en Queronea (1965)

11 sonetos de La Zubia (1981)

Testamento andaluz (1985)

Poemas cordobeses (1994)

Poemas de amor (1997)

Novelas

El manuscrito carmesí (1990)

La pasión turca (1993)

Granada de los nazaríes (1994)

Más allá del jardín (1995)

La regla de tres (1996)

El pedestal de las estatuas (2007)

Los papeles de agua (2008)

Las mejores frases de Antonio Gala

«La felicidad no consiste en tener todo lo que se desea, sino que lo que se desea es la felicidad». Esta es la última reflexión viral de Antonio Gala, que durante su vida y obra ha dejado un gran número de frases que citamos a continuación: