Hay personas que, cuando saben que van a recibir visitas en casa, comienzan a limpiar y ordenar prácticamente cada rincón, aunque la vivienda ya esté en buenas condiciones. Recogen objetos, colocan los cojines, limpian superficies y revisan habitaciones que probablemente ni siquiera utilizarán los invitados. Aunque a primera vista parece una simple costumbre relacionada con la higiene, la psicología permite entender que también pueden intervenir factores como la necesidad de control, el perfeccionismo y la preocupación por la opinión ajena. La casa se convierte así en una carta de presentación de quien vive en ella.

La necesidad de controlar el entorno

Preparar una casa antes de recibir invitados no tiene por qué responder únicamente al deseo de mantenerla limpia. En determinados casos, ordenar el espacio puede funcionar como una manera de recuperar la sensación de control ante una situación que genera cierta incertidumbre: exponerse a la mirada de otras personas.

El hogar es uno de los espacios más personales de cualquier individuo. Por eso, permitir que otras personas entren supone mostrar una parte de la propia intimidad. La distribución de los objetos, la decoración y el estado de las habitaciones pueden influir en la impresión que los visitantes se forman de sus anfitriones.

El desorden también influye en el bienestar

La relación entre el estado de una vivienda y las emociones tampoco es una cuestión menor. Un estudio publicado en agosto de 2025 examinó a 501 adultos y encontró una asociación entre el desorden doméstico y un menor bienestar psicológico. Los investigadores observaron que la percepción de belleza y armonía del hogar explicaba parcialmente esa relación. ￼

¿Cuándo deja de ser una costumbre?

Conviene distinguir entre disfrutar de una casa ordenada y sentir una obligación constante de tenerlo todo perfecto. Limpiar antes de una reunión puede ser una práctica completamente normal, especialmente si se quiere ofrecer un espacio agradable a los invitados.

La señal de alerta aparece cuando esta preparación provoca ansiedad desproporcionada, discusiones, agotamiento o impide disfrutar de la propia reunión. En esos casos, puede resultar útil trabajar la tolerancia a la imperfección y recordar que recibir a alguien no implica someterse a un examen.

Al final, una vivienda no tiene que parecer una revista de decoración para convertirse en un lugar acogedor. La compañía, la conversación y el tiempo compartido suelen importar mucho más que unos cojines perfectamente colocados.