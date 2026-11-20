Marc Márquez reconoció ante la prensa que este viernes le «pesaba más el cuerpo que en otros grandes premios». No es para menos, el piloto de Cervera se está jugando mucho este fin de semana. Está ante uno de los momentos más importantes de su carrera. Aquí en Portimao, el 93 podría conquistar su décimo título mundial, el octavo de MotoGP. Sólo necesita sacarle dos puntos a Jorge Martín en la sprint o sumar 14 puntos entre el sábado y el domingo.

El resultado del último entrenamiento del día –él sexto y Martín décimo–, le daría el campeonato en la sprint. Preguntado por ello, el piloto de Ducati Lenovo dijo: «Bueno, sí, pero firmaba más el pasar el viernes. Era un viernes de estos en que se podía perder mucho y ganar nada. El objetivo era intentar pasar a la Q2, que lo hemos conseguido. Es verdad que me hubiera gustado sentirme diferente encima de la moto, más suelto, pero soy humano y el cuerpo me pesaba más que en otros grandes premios. Y va un poquito más, más rígido. Pero bueno, por la tarde me he ido soltando un poquito y a ver si mañana puedo seguir fluyendo en un modo un poquito mejor».

Sobre si esa pesadez es por la tensión del posible título, el leridano reconoció que «esa pesadez es porque solo puedo perder. Entonces lo vi el año pasado en mi propia piel. Gané el título y en la carrera siguiente me lesioné y me salté cuatro. Entonces vienen dos carreras seguidas donde es muy difícil ir en moto, saber que solo puedes perder, pero sobre todo controlar el riesgo e ir rápido. Cuando se ha visto, por ejemplo, he salido ya directamente en el FP1 y en la tercera, cuarta vuelta me he ido largo en la primera curva. Me voy fuera y resulta que la pintura verde aún estaba húmeda de ayer, la pintura, y las ruedas se han pintado de color verde y casi me caigo ahí en un riesgo que no estaba en mis manos. Esto te da toques de atención que te hacen estar mucho más rígido, porque una pequeña caída, vienen dos carreras seguidas y queda poco, sí, pero se tiene que hacer».

Marc no piensa en buscar posibles aliados para la sprint, sino en los números que tiene en su cabeza: «Tengo que intentar mañana en la sprint sumar un punto para sacar de la ecuación a Bezzecchi y el domingo intentar sumar esos 14 puntos para sacar de la ecuación a Martín. Este sería el plan ideal, pero veremos. ¿Por qué te he dicho estos números? Porque me centro en mis números. Está en mis manos, no dependo de los otros».

Respecto a si se ha sentido alguna vez así, cerrando un título de esta manera, comentó: «Sí. Incluso el año pasado me quedaban muchas carreras por delante y el fin de semana de Motegi no piloté del todo bien. He pilotado mejor cuando me he jugado el título en la última carrera que cuando quedan tantas o cuando tienes tanta ventaja, porque es eso, cuando tú te lo juegas en la última carrera, todo puede pasar, tienes que arriesgar y ya. Cuando tú ya tienes una ventaja, tienes la sensación esa de que solo puedes perder. Entonces vamos a intentar controlarlo todo y la cabeza está hiperactiva en todos los sentidos».

Fue de menos a más este viernes. Márquez se fue soltando conforme pasaba la sesión y así se lo transmitió a los mandamases de Ducati: «Te diré lo que les he dicho a Rigamonti y a Gigi Dall’Igna. La moto va, soy yo. Dejarla. Yo tengo que dar vueltas e ir soltándome. Entonces la han dejado y esta tarde, pues de golpe la moto iba mejor. Pero era yo, que estaba yendo más suelto. Entonces hay que ser realista y es lo que he intentado hacer. Mañana ya hay alguna indicación, pequeños cambios y sacar el tiempo antes».

Hay previsión de lluvia para este sábado en Portimao, pero a priori llegará después de la sprint. Sobre si prefiere de cara a la carrera del sábado que sea con lluvia o en seco, el español lo tenía muy claro: «Me encanta la lluvia, pero que llueva otro día. Ponme seco, que hay más seguridad». En condiciones de agua es el mejor, pero jugándose un título, tiene claro que prefiere que se dispute en seco.

Respecto al título de constructores, Márquez fue claro: «El título de constructores sé que es importante para Ducati, pero el principal título del campeonato, incluso para Ducati, es el de pilotos. Entonces, primero tenemos que cerrar el de pilotos o intentar cerrarlo, que ya te digo, está cerca, pero no está hecho. Y luego, ojalá lo pudiéramos cerrar lo antes posible para coger más riesgos y ayudarles a ganar el título de constructores. Pero tanto Ducati como yo sabemos que la prioridad es el de pilotos».

Se le preguntó también por si se le va a hacer raro irse a dormir un viernes pensando que un sábado puede ser campeón del mundo, y Márquez respondió: «No lo había pensado, la verdad. Por eso me he quedado callado. Pero sí. Será un día más. Ya te digo, estaré primero concentrado en el Qualifying Practice (clasificación) para sacar una buena vuelta. Porque cuanto más adelante salgas, menos riesgo hay también en la salida. Entonces es ahí el compromiso. Pero será una noche, tampoco nada del otro mundo».

Por último, reconoció que si le llegan a decir después de salir de Mugello a 102 puntos de Bezzecchi que llegaría a Portugal dependiendo de sí mismo para ser campeón el sábado, habría contestado que «imposible. Me hubiera jugado dinero y lo hubiera perdido. Suerte que no lo hice». Aunque sí se jugó algo. El propio Marc reaccionó que se jugó «una cervecita» con el compañero del diario AS, Mela Chércoles. Y concluyó entre risas: «Esto saldrá barato», porque le invitará a una Estrella Galicia, que es patrocinador suyo.