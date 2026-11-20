Marc Márquez no quiere vender la piel del oso antes de cazarlo. Todo el mundo da por supuesto que va a ganar el Mundial de MotoGP y el ambiente es de que lo tiene hecho, pero él no se fía ni un pelo. Y pone de ejemplo lo que le sucedió a Tadej Pogacar en la Vuelta a España este pasado verano. Era la única de las tres grandes que todavía no había ganado y parecía que este año iba a ser así por la ventaja que tenía respecto a Enric Mas, hasta que se topó con una piedrecita en el camino que le provocó una caída y la posterior lesión.

En la cabeza del español retumba con fuerza un número, el 14, que son los puntos que necesita para ser campeón en las dos carreras que quedan. Visto lo visto con Pogacar, Marc no quiere correr ningún tipo de riesgo. Por eso deja claro que le da igual si lo gana este sábado, el domingo o en Valencia. «Lo importante es cerrarlo», sentenció.

En la rueda de prensa oficial, en inglés, sacó a relucir el ejemplo del ciclista esloveno, al que una mala caída por culpa de una «piedrecita» le hizo despedirse de la Vuelta cuando lo tenía hecho. Marc comentó que «por la atmósfera parece que está hecho y no está hecho», y resaltó que «Pogacar en la Vuelta parecía que lo tenía hecho y luego se lesionó». Por eso, aseguró que «el objetivo es hacerlo lo mejor posible sin exagerar».

En castellano se le preguntó por esa referencia y lo explicó: «Porque es una cosa de las que trabajo mucho en casa, ponerme en todas las situaciones posibles o todo lo que puede pasar en un fin de semana, las buenas y las malas. La gente me dice: «Piensa en positivo». Sí, sí, pero piensa en las negativas y evita que te pasen. Entonces, Pogacar este verano, o sea, hace tres meses, tenía la Vuelta prácticamente sentenciada y una piedrecita en el título que le faltaba, que estaba buscando, dio la oportunidad al gran Enric Mas, y no pudo acabar la Vuelta. Significa que en el deporte y más en deportes de las dos ruedas siempre existe riesgo. Será más grande, menos, y es ahí donde tú tienes que intentar minimizarlo. Todo bajo control nunca está».

Una piedra en el camino truncó el de Tadej Pogacar. Así fue la caída del esloveno que provocó su abandono en La Vuelta captado desde nuestra cámara de TVE. #lavuelta26 #vueltaRTVE29a https://t.co/XeSYm4U9AP — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

Después de eso, Marc Márquez no quiere correr ningún tipo de riesgo. Tanto es así que estas dos semanas tras Qatar ha limitado el ir en moto para evitar una caída que le pueda causar una lesión. Porque se vienen dos carreras consecutivas y cualquier golpe lo puede arrastrar para la siguiente carrera, y eso complicaría el Mundial. Lo tiene a tiro y quiere cerrarlo cuanto antes, pero tampoco va a arriesgar para evitar correr riesgos innecesarios.