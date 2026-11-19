Marc Márquez llega al GP de Portugal más concentrado que nunca y con un número en su cabeza, el 14. Porque 14 son los puntos que debe sumar entre las dos carreras que restan, Portugal y Valencia, para ser campeón de MotoGP por octava vez en su carrera. Como él mismo ha dicho, esta sí es una «bola de partido real», porque en Qatar necesitaba de una carambola para ganar. Eso sí, va con cautela y a minimizar riesgos. «Lo importante es cerrarlo», dejó claro. El cuándo es secundario.

«Me da igual sábado, domingo, Portugal o Valencia. Pero evidentemente, ahora de momento estamos en Portugal y tenemos la primera bola de partido real, porque la de Qatar era más carambola y nada. Súper concentrados, intentar sobre todo mantener la misma intensidad, pero inevitablemente veo riesgos por todas partes. ¿Por qué? Porque tengo un número en la cabeza que son 14. 14 puntos son los que tengo que puntuar entre las dos carreras sin depender de nadie, pero evidentemente son dos carreras seguidas donde el riesgo encima de una moto siempre existe y es ahí donde tenemos que intentar controlar todas las situaciones que están en nuestras manos», aseguró ante los medios presentes en Portimao sobre si prefiere ganarlo el sábado o el domingo.

Un Gran Premio que estará patrocinado por Repsol, uno de los patrocinadores que le ha acompañado durante toda su carrera hasta que se marchó de Honda. Preguntado por ello, Marc dijo: «Pregúntale a ellos. Quizá pediré comisión. Pero aparte de bromas, Repsol siempre ha formado parte de mi corazón más que de mi carrera deportiva, porque bueno, forma parte de mi corazón y ha formado parte de mi carrera deportiva y cuando he visto esta mañana, me lo chivaron ya a principios de semana, pero esta mañana en bicicleta he visto todos los carteles Repsol, pues sería todo un orgullo para mí, pero veremos. Tampoco nos podemos dejar llevar por estas cosas».

Ganar el título aquí podría ser una forma de cerrar el círculo en este circuito, ya que aquí fue donde volvió hace cinco años después de sufrir la peor lesión de su carrera: «Bueno, hay muchas coincidencias con Portugal. Es donde debuté, es donde conseguí mi primera victoria diferente o gran victoria en 2010, que mucha gente no se acuerda de que en 2010 fui campeón, sino que se acuerda de la carrera de Portugal. Y luego, después de la grave lesión, volví aquí en este circuito».

Pero insistió en que lo importante es «cerrarlo», da igual si es aquí o en Valencia: «Veremos si podemos cerrar el campeonato aquí, pero repito y me repetiré este fin de semana, lo importante es cerrarlo. Da igual sábado, da igual domingo, da igual aquí que en Valencia. Mejor aquí que en Valencia, pero para mí es la prioridad número uno y por eso tengo que ser paciente y controlar todo lo que está en mis manos y que no se me escape ningún detalle».

Márquez y el ejemplo de Pogacar en la Vuelta

En la rueda de prensa oficial, en inglés, Márquez comentó que «por la atmósfera parece que está hecho y no está hecho», e hizo referencia a lo que le sucedió a Tadej Pogacar en la Vuelta a España cuando parecía que tenía ganada la ronda española: «Pogacar en la Vuelta parecía que lo tenía hecho y luego se lesionó». Por eso, aseguró que «el objetivo es hacerlo lo mejor posible sin exagerar».

En castellano se le preguntó por esa referencia y lo explicó: «Porque es una cosa de las que trabajo mucho en casa, ponerme en todas las situaciones posibles o todo lo que puede pasar en un fin de semana, las buenas y las malas. La gente me dice: «Piensa en positivo». Sí, sí, pero piensa en las negativas y evita que te pasen. Entonces, Pogacar este verano, o sea, hace tres meses, tenía la Vuelta prácticamente sentenciada y una piedrecita en el título que le faltaba, que estaba buscando, dio la oportunidad al gran Enric Mas, y no pudo acabar la Vuelta. Significa que en el deporte y más en deportes de las dos ruedas siempre existe riesgo. Será más grande, menos, y es ahí donde tú tienes que intentar minimizarlo. Todo bajo control nunca está».

Sobre lo que dijo en la tele de que no ha montado en moto esta semana, Marc relató que «hace diez años hacía tres días de moto, luego ya dos y ahora ya hago un día de moto entre carrera y carrera cuando hay un fin de semana libre. Y esta semana, pues evidentemente, he priorizado riesgos. En casa, rodillo haciendo bici. Sí que es verdad que el domingo al final no me aguantaba y ya me fui a dar un paseo que me diera el aire. Pero sí que es verdad que toca minimizar todo lo posible los riesgos porque vienen dos carreras que no son dos carreras, son dos carreras seguidas. Entonces, si te pasa algo en la primera, lo arrastras en la segunda».

Sobre el hecho de que es imposible ir rápido en moto si el riesgo está en tu mente, Márquez dijo: «Sí, pero el riesgo ha sido una de las cosas nuevas que he tenido en la cabeza este año. Y sobre todo después de la lesión. Pero este año, la segunda parte de la temporada, el riesgo siempre intentaba verlo y esto creo que me ha hecho caer menos o me ha hecho gestionar mejor las situaciones. Si os fijáis, ha sido una segunda parte de temporada que nunca en mi carrera deportiva me había caído menos. Y ha sido todo porque he intentado ver el riesgo antes de que pasara o intuirlo. Luego, cuando vas en moto, no estás pensando en el riesgo, pero si la primera vuelta saliendo de box sabes que en esa curva el neumático frío, que en condiciones mixtas en la condición de, por ejemplo, de Malasia, la sprint, pues todos esos riesgos intentar analizarlos bien y minimizarlos. El riesgo cero nunca existirá».