Bezzecchi se pasea en Qatar y atrasa el título de un Marc Márquez segundo

Marco Bezzecchi ha firmado la victoria en el Gran Premio de Qatar tras pasearse en la carrera de este domingo. A diferencia de en la sprint, esta vez el piloto italiano no tuvo rival. Ni siquiera un Marc Márquez que llegó a caer a la cuarta plaza, pero que recuperó lo perdido a lo grande para terminar saboreando un meritorio segundo puesto, por delante del español Raúl Fernández, que cerró el podio.

Las cuentas, por tanto son sencillas: si Márquez gana el sábado 21 de noviembre la sprint del GP de Portugal y Jorge Martín, séptimo en Qatar, no puntúa, el catalán será ocho veces campeón de MotoGP. La diferencia ha ascendido a 60 puntos, aunque hubiera sido menor de no ser por la inoportuna lesión del madrileño. De esta forma, el título se resolverá en la Península Ibérica en las dos últimas carreras del Mundial. Portimao o Valencia serán testigos de una nueva coronación de uno de los mejores de todos los tiempos.

La salida ya nos dejó claro que este domingo aún no se iba a producir. El heptacampeón del mundo sufrió con la Ducati en la arrancada y vio cómo un osado Raúl Fernández le adelantaba para intentar discutirle la victoria a Bezzecchi, pero el italiano, después de que Marc le fastidiase la sprint en la primera curva, apretó con todo y se escapó desde la vuelta inicial.

Detrás de Márquez se originó una fila con los 13 pilotos restantes, sin Pecco Bagnaia, que será operado del pie derecho tras su brutal caída este sábado, y con Pedro Acosta como principal opositor al podio. El murciano había llegado a arrebatárselo al de Cervera, pero un problema de presión en las ruedas le obligó a dejarle vía libre y Marc recuperaba la tercera posición en la sexta vuelta.

A partir de ahí, la emoción estaba en ver cuánto terreno era capaz de ganar Martín. El madrileño salió décimo y avanzó dos posiciones en la salida arriesgando por fuera, aunque su gran maniobra fue el adelantamiento a Fabio Di Giannantonio para colocarse séptimo. El campeón de 2024 demostró que no iba a renunciar a sus ya escasas opciones de título y puso el picante a la prueba.

Gran segundo puesto y campeón virtual

Pero Márquez también tenía algo guardado. Superado el ecuador, el piloto español empezó a bajar sus tiempos y se acercó a su compatriota, Fernández, situándose a un segundo de él con ocho giros por delante… y con la vuelta rápida de la carrera en su bolsillo. El madrileño sintió el aliento del campeón en el cogote y éste lo aprovechó para ponerle contra las cuerdas. A falta de cinco, la distancia bajaba a sólo medio segundo.

Y no falló. Como si necesitara esa puntuación extra que otorga ser segundo, Márquez desplegó una velocidad salvaje que arrasó con Fernández en la recta principal. Podio español y gran segundo puesto del campeón virtual de 2026.