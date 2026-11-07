Marc Márquez se impone al sprint con un heroíco Martinator tercero y se gana una bola de partido

Marc Márquez se llevó la victoria en una caótica sprint en el GP de Qatar y podría ser campeón este domingo. Gracias a su triunfo y al adelantamiento de Fabio Di Giannantonio a Jorge Martín en la última vuelta, el 93 tendrá su primera bola de campeonato este domingo. Aunque el verdadero protagonista fue Jorge Martín, que fue más Martinator que nunca tras remontar desde la undécima a la tercera posición. Su otro rival por el título, Bezzecchi, se fue al suelo.