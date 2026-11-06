Márquez manda en Qatar con un gran Jorge Martín en el top 5

Marc Márquez ha arrancado el GP de Qatar de MotoGP igual que los dos anteriores, primero. Hasta aquí, nada nuevo. Ver al líder del Mundial en lo alto de la tabla de tiempos en el FP1 casi ni es noticioso. La noticia la ha protagonizado Jorge Martín Almoguera. Con la muñeca fracturada y todavía recuperándose de esa lesión, el piloto madrileño se montó en la Aprilia y salió a pista para probarse. La prueba terminó con él en quinta posición a menos de un segundo del 93.

El piloto de San Sebastián de los Reyes recibió a primera hora el apto para correr por parte de los médicos de MotoGP. Al igual que en Malasia, su intención era probarse en el FP1 y después determinar si podía continuar o no. Aunque estaba algo mejor que en Sepang, Martín sigue con muchos dolores en la muñeca todavía. Aun así, el 89 dio 15 vueltas y acabó quinto en el FP1. Es casi un milagro.

Lo que está haciendo el español es para quitarse el sombrero. Acabó por delante de pilotos como Bagnaia o Raúl Fernández, también tocado de la mano. Jorge va a luchar hasta el final por este Mundial. Márquez podría ser campeón en el circuito internacional de Losail si le saca 30 puntos a su compatriota y 8 a Marco Bezzecchi, segundo en este primer entrenamiento libre.

Aunque lo tiene complicado tras la victoria de Márquez en Malasia, Martinator ha reconocido que «hasta que los números les den la posibilidad, no nos rendiremos». Mientras hay vida, hay esperanza. Y si las matemáticas todavía le permiten tener opciones de pelear por la corona de MotoGP, él lo va a intentar. Y eso demostró en un FP1 marcado por las ausencias de Álex Márquez y Joan Mir, bajas por lesión, y de las cuatro motos de Yamaha.

Sólo 18 pilotos en el FP1

Jack Miller, Toprak Razgatlıoglu, Fabio Quartararo y Álex Rins no están en Qatar. Esto se debe a la decisión unilateral de Yamaha de no participar en este Gran Premio. El fabricante de Iwata anunció que sus equipos de MotoGP, Yamaha y Pramac, no acudirían a esta cita porque la normativa interna de la marca señala que sus trabajadores no pueden viajar a zonas donde exista un conflicto bélico en curso, como es el caso de Oriente Medio.

Es por eso que solo 18 de los 22 pilotos de MotoGP participarán en el Gran Premio. Mir y Álex Márquez han sido reemplazados por Jake Dixon e Iker Lecuona, por lo que Honda y Gresini cuentan con dos pilotos cada uno. Los 18 pilotos marcaron tiempo en el FP1, con Dixon en la cola, justo detrás de Bastianini y Moreira; mientras que la parte alta la lidera Márquez, seguido de Bezzecchi, Di Giannantonio, Acosta y Martín.