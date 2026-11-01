Así queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el GP de Malasia

Marc Márquez acaricia su octavo título mundial de MotoGP. El piloto español ha ganado el Gran Premio de Malasia y, además, su máximo rival por el campeonato, Jorge Martín, ni ha puntuado, porque ha estado ausente en la carrera por lesión. El fin de semana es redondo para Márquez, que ganó la prueba al sprint y la carrera tradicional.

A falta de tres carreras (Qatar, Portugal y Valencia), Marc Márquez ya puede ser campeón en la próxima, en Qatar, una prueba que será polémica porque muchos pilotos no quieren correr allí por el contexto actual de conflictos en la zona. Sin embargo, la organización de MotoGP ha mantenido la celebración de ese Gran Premio.

Con 399 puntos, Marc Márquez saca 44 puntos a Jorge Martín y 67 a Marco Bezzecchi, el tercer clasificado en el Mundial. Para ser ya campeón en la siguiente cita en Qatar, que se celebra el próximo fin de semana (7 y 8 de noviembre), Márquez tendrá que sumar 30 puntos más que Martín (que todavía no se sabe si estará presente en esa cita por su lesión) y ocho más que Bezzecchi para ser campeón. Se cuenta todo el fin de semana, es decir, la carrera al sprint y la tradicional de los domingos.

Así está la clasificación del Mundial de MotoGP