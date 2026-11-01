Marc Márquez celebra su victoria en MotoGP con una gran bandera de España con un crespón negro

Marc Márquez, leyenda del deporte español, ha querido celebrar su victoria en el Gran Premio de Malasia de MotoGP -un triunfo que le acerca al título del Mundial- con un emocionante homenaje a las víctimas del terrible accidente de tren en Urda (Toledo). El piloto español sacó una gran bandera de España con un crespón negro, pero además se emocionó cuando sonó el himno de España, mirando al cielo en recuerdo de las personas que han fallecido en otra tragedia en nuestro país.

Fue un detalle humano impresionante y un gesto de campeón total. Tras ganar la carrera en el circuito de Sepang, Marc Márquez cogió una gran bandera de España que llevó durante la vuelta de reconocimiento y honor. Esa bandera incluía un crespón negro, como recuerdo y homenaje a la tragedia que ocurrió el pasado miércoles.

UN DETALLE DE CAMPEÓN, UN DETALLE QUE EMOCIONA A TODA ESPAÑA 🇪🇸🥹 El homenaje de @marcmarquez93 a las víctimas del accidente de tren en España luciendo un crespón negro en la bandera #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 https://t.co/EiCiwZvem1 — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

Márquez, un catalán que siempre ha demostrado su orgullo de ser español, llevó así el dolor de España por este accidente que ha provocado por ahora 69 muertos, además de decenas de heridos, sumiendo al país en un profundo dolor y shock.

El piloto de MotoGP, que está muy cerca de volver a ganar el Mundial tras superar lesiones y muchos contratiempos en los últimos meses, se emocionó también cuando sonó el himno de España en Malasia. Lo hizo en su honor, porque ganó la carrera, pero él quiso que sirviera como homenaje a las víctimas del accidente. Cuando estaba finalizando el himno, Marc Márquez miró al cielo, a donde mandó un beso. Muy emocionante.

Beso al cielo de @marcmarquez93 tras escuchar el himno de España 🇪🇸❤️ El homenaje del ’93’ a las víctimas del accidente ferroviario 🥹 #MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 https://t.co/hDc68Ivqyx — DAZN España (@DAZN_ES) November 1, 2026

«Acordarnos de toda la gente de España. Toledo, Urda, estamos con vosotros», dijo Marc Márquez en la entrevista posterior a la carrera, nada más bajarse de la moto. Un detalle de campeón que hace más leyenda si cabe a un grande del deporte español, Marc Márquez.