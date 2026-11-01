GP DE MALASIA DE MOTOGP

Marc Márquez alarga su reinado en Malasia y acaricia el título

Marc Márquez aprovechó que no estaba Jorge Martín

Le saca 44 puntos al segundo y 67 al tercero

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Marc Márquez alarga su reinado en Malasia y acaricia el título
Marc Márquez en el GP de Malasia. (Getty)

Marc Márquez no conoce la palabra freno. Así lo ha demostrado este domingo tras sumar su séptima victoria de la temporada al dominar de principio a fin el Gran Premio de Malasia de MotoGP, en el circuito de Sepang. Una nueva hazaña que le deja el título encarrilado después de incrementar su ventaja en la clasificación provisional del mundial, ausente su rival más directo, Jorge Martín, hasta los 44 puntos y hasta los 67 puntos sobre Marco Bezzecchi, que finalizó sexto en Sepang.

Con Marc Márquez, vencedor en Sepang, su tercera victoria tras las conseguidas en 2014 y 2018 en MotoGP, acabaron los también españoles Pedro Acosta (KTM RC16) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26). Márquez ya dio la impresión de tenerlo todo muy claro desde primera hora de la matinal dominical, pues en el ‘warm up’ se lo tomó con mucha calma y salió a pista a mitad del entrenamiento libre, por lo que apenas dio dos vueltas lanzadas para ver que la electrónica y todo estaba en su sitio, y esos dos giros acabaron siendo los más rápidos de la sesión.

El nueve veces campeón del mundo tenía sus cálculos muy bien hechos antes de la carrera, sabedor de la ausencia por lesión de su rival más directo en la lucha por el título mundial, el también español Jorge Martín, aunque lo intentó todo el piloto de Aprilia para disputar la carrera de Malasia.

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