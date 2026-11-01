Marc Márquez alarga su reinado en Malasia y acaricia el título

Así, con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) partiendo desde la ‘pole position’, y con todos los pilotos optando por los compuestos más blandos de neumáticos tanto delante como detrás y una temperatura del asfalto de 57 grados, se apagó el semáforo rojo de la carrera de Malasia.

Al contrario de lo que sucediese en la salida de la ‘sprint’, en esta ocasión Marc Márquez sorprendió a su hermano Alex en la frenada de final de recta y, aunque en un par de curvas el pequeño de la saga intentó recuperar el liderato, se ‘coló’ y tuvo que aguantar la segunda posición para no verse superado por el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP).

Antes de cumplirse la primera vuelta, Pedro ‘Tiburón’ Acosta (KTM RC16) superó a Ogura para ponerse tercero, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) tras ellos en la quinta plaza. Bezzecchi adelantó a Ogura en la curva catorce para intentar llegar hasta el rebufo de la moto de Acosta, que iba tras los hermanos Márquez. En esas vueltas iniciales, el ritmo de carrera no fue demasiado rápido, probablemente con todos los pilotos pensando en ‘conservar’ los neumáticos para garantizar el tirón al final de la prueba.

Acosta intentó buscar el sitio propicio para superar a un Alex Márquez que se mostró muy combativo en las primeras vueltas y que con su resistencia a ser adelantado permitió que Marc Márquez consiguiese algunos metros, mínimos, de ventaja, en una carrera que, sin grandes diferencias, mantenía a casi todos los pilotos en ‘fila india’.

Poco a poco, Marc Márquez se distanció de sus perseguidores, sin que se produjesen momentos de ‘tensión’ tras su estela, con todos los pilotos conservando sus posiciones, pero con el nueve veces campeón del mundo de motociclismo ya con más de un segundo de ventaja sobre Alex Márquez en la novena vuelta, justo una antes de cumplirse el ecuador de la prueba.

En este punto de la carrera, la ventaja de Marc Márquez ya era de segundo y medio sobre sus perseguidores, que por entonces era un cuarteto integrado por Alex Márquez, fiel ‘lugarteniente’ del líder sin seguramente desearlo ex profeso, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y Ai Ogura. Y fue en esa vuelta diez cuando Pedro Acosta decidió atacar y superar a Alex Márquez, como también Marco Bezzecchi, aunque el italiano no lo consiguió ante la respuesta casi inmediata del español.

En la undécima vuelta, la situación de carrera tuvo a Marc Márquez líder, con Acosta a 1,9 segundos de distancia, el trío formado por Alex Márquez, Bezzecchi y Ogura a más de siete décimas de segundo y el grupo encabezado por el italiano Enea Bastianini (KTM RC16) estaba ya a casi siete segundos.

Nadie pudo con el ritmo de Marc Márquez, que ganó con autoridad, por delante de Pedro Acosta y Alex Márquez, mientras que Ai Ogura, a tres vueltas del final, superó a un Marco Bezzecchi que intentó aguantar a su rival, pero no pudo conseguirlo y, en la última vuelta, también fue superado por su compatriota Enea Bastianini (KTM RC16) tras irse largo en una curva para acabar sexto.