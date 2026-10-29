Márquez, sobre el accidente de tren de Urda: «Me cuesta entender que en el 2026 sigan pasando estas cosas»

Marc Márquez mandó un mensaje a las familias de las víctimas del grave accidente de tren que ha ocurrido en Urda. El líder del Mundial de MotoGP reconoció en la previa del GP de Malasia que «personalmente, me cuesta entender que en el 2026 sigan pasando estas cosas» con toda la tecnología que hay hoy en día. «Ahora toca estar lo más cerca posible de los españoles compatriotas nuestros que han sufrido este accidente», señaló.

Marc llega a Sepang líder del campeonato y con la posibilidad de aumentar su distancia en la clasificación. Su principal rival, Jorge Martín, ha recibido el apto para correr en el FP1 para probarse. Después pasará otra revisión para decidir si compite en carrera o no. El de Cervera ha celebrado el regreso de su compatriota y aseguró que afronta el GP «con la misma mentalidad de siempre».

«Es verdad que estamos en un punto del campeonato en que es momento de asumir riesgos, como hice en Australia. Trataré de dar el 100% en todas las sesiones y carreras, tratando de entender si podemos luchar contra los dos pilotos de fábrica de Aprilia», dijo el leridano sobre su planteamiento para la cita asiática.

En cuanto a su rendimiento en la última manga sprint disputada en Australia, el catalán ha recordado que la lluvia matinal y las bajas temperaturas le permitieron atacar sin comprometer la mecánica. «Que lloviera por la mañana y estuviera fresco en la sprint hizo que pudiera atacar para ganar sin asumir riesgos extra. Pero Martín peleó muchísimo, y lo importante es que finalizamos con 12 puntos», explicó el octacampeón mundial.

Cuestionado sobre si contempla alguna colaboración en pista con su hermano y compañero en el equipo Gresini, Álex Márquez, lo ha descartado con rotundidad: «A veces, entre hermanos, no es necesario hablar; él tratará de ganar, yo también, y luego en carrera todo el mundo sabe lo que tiene que hacer».

Asimismo, el de Cervera ha valorado de forma positiva la vuelta a la competición de Jorge Martín tras superar el examen médico previo. «En primer lugar, contento de verle regresar a pista. Con el protocolo médico establecido, si le dan el fit significa que es seguro que pueda correr, y si está en pista, será superrápido», ha comentado. Al analizar el trazado de Sepang, Márquez ha advertido de las complicaciones de la pista malasia.

«Me ha costado mucho unos años, otros he ido más rápido. Con la Ducati no ha sido un circuito malo, sobre todo en pretemporada o en 2024 cuando me acerqué a Martín; ya veremos en carrera. Es un circuito que requiere un pilotaje distinto para buscar vuelta o para la carrera porque la degradación de neumáticos es enorme», ha concluido el vigente campeón y líder del campeonato.

Sobre el trágico accidente de tren de Urda, Márquez mandó todo su apoyo a los familiares de las víctimas en declaraciones recogidas por el diario AS: «Primero de todo, yo creo que ahora todos los españoles tienen que estar lo más cerca posible con todas las familias de las víctimas del grave accidente que ha ocurrido en Toledo. A mí, personalmente, me cuesta entender que en el 2026 sigan pasando estas cosas. Cuando un coche frena solo o un coche sigue las líneas del carril, que pones las manos al volante y es capaz de seguirte las líneas en la carretera. ¿Cómo puede estar pasando esto en un 2026 con toda la tecnología que hay? Pero ya te digo, ahora toca estar lo más cerca posible de los españoles compatriotas nuestros que han sufrido este accidente y estas malas noticias en Toledo».