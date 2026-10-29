La atleta Julieta Gallego, entre las víctimas mortales del accidente de Urda

La colisión entre un tren Iryo con uno de AVE a la altura de la localidad toleadana de Urda ha dejado al menos 69 muertos, según informa Protección Civil. El mundo del deporte tendrá que guardar luto por Julieta Gallego. La saltadora de longitud de 24 años ha fallecido en el accidente. Su equipo, AD Sprint de Madrid ha confirmado la noticia en sus redes sociales.

El club ha querido decirle un último adiós, con un mensaje dedicado a sus más allegados: «Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda. Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían».

La directiva del equipo ha organizado un minuto de silencio en la pista de atletismo de Paracuellos y Santa Ana. El acto tendrá lugar a las 18:00 y las 19:30 horas, respectivamente. La atleta residía en Alemania y había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre. El siniestro se habría registrado a las 8.54 horas, cuando el AVE con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el Iryo que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos vagones del tren alcanzado.

El deporte ha tratado de aportar algo de luz ante esta tragedia ferroviaria. Los partidos de Copa del Rey de este miércoles fueron aplazados tras el accidente y varios equipos de la Liga hicieron actos de homenaje. Algunos deportistas como Fede Valverde se han implicado de manera directa, el mediocentro del Real Madrid está trabajando para dar visibilidad a las personas desaparecidas.

El comunicado de la RFEA

La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la A.D. Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

Queremos trasladar nuestro pésame y todo nuestro apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club.

Descansa en paz.