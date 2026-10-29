El tráfico de trenes en España es uno de los menos numerosos de Europa, pese a haber sufrido dos accidentes en apenas 9 meses con más de 100 fallecidos tras la tragedia ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo). Por las vías de tren de Francia e Italia pasan muchos más trenes, hasta el punto de que la Comisión Nacional para los Mercados y la Competencia (CNMC) detalló que «hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura».

La CNMC publicó en septiembre de 2025 un «Balance de liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril». En él se analiza la apertura del mercado del ferrocarril a empresas privadas más allá del operador público Renfe. Se hizo un primer informe en 2024 y, un año más tarde, se analizó «la liberalización en España en comparación con la de otros países», así como la puntualidad.

El documento de esta entidad independiente señala que «la competencia de tres operadores en los servicios de alta velocidad ha intensificado el uso de la red (medido en trenes.km/ km de red) un 42% entre 2019 y 2024». La vía que más ha incrementado su tráfico en los últimos años ha sido el corredor entre Madrid y Levante, un 80% más en cinco años.

Ese dato choca con los tramos en los que no operaban empresas privadas, como es el caso del Norte y Galicia, donde la intensidad de uso de la vía sólo aumentó un 3%.

«Margen para utilizar más»

Aun así, el crecimiento que se ha vivido en estos años no ha equiparado a España con el resto de países europeos en el tráfico por kilómetro de vía. «El uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetro de red, es menor que en Francia (96 circulaciones) o Italia (248 circulaciones)», señaló el informe de la CNMC. Y es que España tiene 15.519 kilómetros de red ferroviaria de titularidad de Adif y Adif Alta Velocidad.

Por todo ello, la entidad independiente consideró que «hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura». En otras palabras, el tráfico por kilómetro no es un problema, sino que, más bien al contrario, debe ampliarse el número de trenes en circulación.

Todo ello a pesar de que España ha sufrido dos accidentes graves en los últimos nueve meses. La primera de ellas fue el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Entonces, fallecieron 46 personas tras descarrilar un tren Iryo y chocar contra un Alvia que venía de frente a máxima velocidad. Este último no fue detectado hasta media hora más tarde pese a que la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes del socialista Óscar Puente tenía constancia de que algo había sucedido con ese tren. Es decir, un fallo de comunicación impidió contar con información clave para actuar con mayor rapidez.

Este miércoles se produjo una tragedia cuando un tren de alta velocidad de Renfe impactó a máxima velocidad con un Iryo que estaba parado en la vía. Hasta ahora, las autoridades han anunciado 68 fallecidos y 68 heridos, pero el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que podrían ser más.

Este accidente ocurrió tras la caída de un sistema de seguridad llamado LZB. Entonces, el Centro de Control de Atocha tomó el control del tráfico y dispuso lo que Óscar Puente describió como «decisiones inexplicables»: que el tren que impactó con el Iryo reanudara la marcha con normalidad. Un vehículo del que el ministro de Transporte dijo que «tenía obligatoriamente que detenerse», y es que, como ha señalado, «con arreglo a la documentación no podía reanudar la marcha con normalidad».