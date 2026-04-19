Un alcalde del PSOE cargó a sus vecinos una comilona con Óscar Puente: el interventor avisó que era ilegal

Francisco Martínez Subires, alcalde socialista de Álora (Málaga), cargó a sus vecinos una comilona con el ministro Óscar Puente pese a que el interventor avisó de que era ilegal.

Óscar Puente visitó en abril de 2025 Álora, uno de los bastiones socialistas de Andalucía. El ministro se fue a comer con el alcalde y otra persona más al Complejo Turístico de La Garganta y se gastaron 410 euros en la comilona, según acreditan los documentos de gastos a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

El ministro no pagó la comida de su bolsillo. Fue el propio alcalde el que intentó colar la comida junto a una serie de gastos que ascendían a 2.499 euros del edil. El interventor, al ver el detalle de cada factura, fiscalizó como «desfavorable» la aprobación de la cuenta justificativa presentada por el regidor.

«Los justificantes presentados para gastos protocolarios no cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 1619/2012. El documento justificación del gasto que acompaña a las facturas no se ajusta a lo dispuesto en el informe de la IGAE de 12 de abril de 2004. El mismo exige para los gastos protocolarios, además de las facturas y otros documentos acreditativos de la realidad del gasto, una memoria explicativa en la que la autoridad competente para la gestión del gasto manifieste que los gastos de restaurante han tenido lugar como consecuencia de la reunión, especificando los motivos, finalidad y contenido de la reunión o conferencia que ha ocasionado la realización de los gastos de comida, el lugar de celebración e identificación de los participantes y destinatarios de dichos gastos», explica el interventor.

Y prosigue: «El documento justificación del gasto no reúne todos los requisitos debidamente para que pueda considerarse una memoria justificativa, pues la redacción de los motivos, finalidad y contenido de las reuniones o conferencias es muy escueta. Además, la identificación de los participantes y destinatarios no se acompaña del documento de identidad correspondiente».

Por estos motivos, el interventor del Ayuntamiento de Álora calificó como desfavorable el gasto de la comida con Óscar Puente. Sin embargo, el alcalde ha pagado la comilona del ministro.

No pagó con los sobres del ministerio

Óscar Puente, pese a que estaba visitando unas obras como ministro, no sacó fondos del Ministerio de Transportes para pagar su comilona en el Complejo Turístico La Garganta.

Como él mismo explicó en un vídeo de TikTok durante un viaje a Canarias, cuando el ministro viaja, el jefe de Gabinete lleva un sobre con dinero en efectivo con el que se costean los gastos.

Expertos consultados aseguran que la Intervención del Estado ya les da sus anticipos de caja para sus viajes ministeriales. En este caso no sacó el sobre y decidió que el gasto corriera a cargo de los habitantes de Álora.

Alojamiento de lujo para Óscar Puente

Óscar Puente hizo la escapada a Álora durante su participación en el Congreso del PSOE en Málaga para visitar unas obras de Adif en abril de 2025. El alcalde le acompañó en la excursión y aprovechó la visita para hacerle varias peticiones de mejoras en el servicio de la línea de Cercanías C2.

Tras visitar los trabajos, se fueron a pegarse la comilona a la zona natural de El Chorro. El ministro disfrutó de un complejo turístico construido en una antigua fábrica de harina del año 1827 que fue totalmente reformada para ofrecer al visitante todas las comodidades de un hotel moderno. Cuenta con piscina y vistas al lago.

El alojamiento también tiene un restaurante en el que el ministro llegó a gastarse más de 400 euros, pese a que el plato más caro de la carta es una carne a 28 euros. El resto de platos tiene un precio asequible y el interventor municipal duda de cómo se han podido gastar sólo en comer tres personas esa cantidad. No presentaron el ticket detallado de los platos consumidos.

Sin AVE a Málaga

Óscar Puente no sólo ha disfrutado de Málaga cuando fue a pegarse la comilona. Casi un año después, este marzo de 2026, el ministro ha vuelto a visitar Álora. Lo ha hecho a raíz de que se han quedado sin línea de Alta Velocidad (AVE) entre Málaga y Madrid por su gestión.

Puente ha visitado las obras de emergencia en Álora tras el desprendimiento de tierras que señala como la principal causa de la interrupción del AVE. Fuentes consultadas aseguran que también se está reparando un puente que pasa por el municipio y que también ha provocado la paralización de la Alta Velocidad.