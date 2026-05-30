De ‘sparring’ a rival, la intrahistoria del partido de Jódar y Carreño en Roland Garros: «Era delgadito»

La vida de Rafa Jódar se ha acelerado este 2026 hasta alcanzar velocidades vertiginosas. Su rostro, imberbe, y su tono de voz, con un ligero tartamudeo en ocasiones, rezuman talento precoz de esos a los que no les pesa la presión. El suyo se ha cocido en la vitrocerámica de Estados Unidos, cocina por antonomasia en esto del tenis. Se forjó en el Club de Tenis Chamartín antes de cruzar el charco a la Universidad de Virginia a principios de 2025 y ahora se posa a un partido de alcanzar los cuartos de final en Roland Garros. Por ello batallarán Jódar y un Carreño renovado a sus 35 años. Juventud y veteranía.

Rafa posee la ilusión de quien está empezando en esto del tenis. Sin embargo, pese a sus cortos 19 años, tiene un currículum en su aval. Ahí figura que cuando tenía 17 años y se había proclamado campeón del US Open júnior, recibió la llamada de David Ferrer para acudir a la Copa Davis de Valencia con la selección española. Allí le esperaban Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Pedro Martínez y Pablo Carreño, su rival de este domingo. En Valencia se empleó pasando bolas en los entrenamientos para que sus referentes se ejercitaran.

«Era muy delgadito. Todavía sigue delgadito, pero comparado con cómo estaba en ese momento, ya ha aumentado el cuerpo. Por aquel entonces ya veíamos que jugaba muy bien, con esas palancas que tiene y esos golpes fuertes. No perdía la pista en ningún momento, con lo cual creo que ya apuntaba muchas maneras», dijo Carreño sobre el sparring de Rafa Jódar en aquella Copa Davis de 2024. «Lo recuerdo. Fue especial, igual que lo será este partido. Me lo tomo como una oportunidad», asegura Jódar.

Todavía no han compartido equipo, pues Jódar no ha sido convocado hasta el momento por España, aunque tiene muchas opciones de formar parte de la convocatoria de septiembre para las clasificación a las Finales. Después de aquel ejercicio de sparring con Carreño, Jódar volvió al circuito universitario tenístico. «Le vino muy bien porque creció un poco apartado de los focos», reconoce Carreño.

Jódar y Carreño, los últimos de Roland Garros

No quedan más raquetas nacionales que las de Jódar y Carreño, ambos en octavos de final tras sendos ejercicios de resistencia. Posee Roland Garros la capacidad para convertir cualquier escena en una encerrona que obliga a los tenistas a rumiar cada partido. Lo masticó una y otra vez Rafa Jódar, que consigue avanzar de ronda sin atragantarse (7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3) pese a la obstrucción de Michelsen, irreductible hasta su último aliento. Una cosa es el tenis y otra cosa es el tenis a cinco sets y bajo el sol abrasador de París, que devuelve todas las pelotas. Aprendió a sufrir y se sostiene. Y eso, en días así, vale doble.

También florece Pablo Carreño con la llegada de la tierra batida de París. ¿Quién diría que sus piernas cumplen 35 primaveras en poco más de un mes? Ahí está Carreño, posado en los octavos de final de Roland Garros por cuarta vez en su carrera tras rendir (7-6, 7-5, 3-6, 6-4) a Tirante —que venía de ser el azote español tras rendir a Llamas y Davidovich— con un ejercicio físico y tenístico honorable. El argentino esperaba que el veterano se agotase, pero Carreño jugó en modo Davis. Y, ahí, le sobran pulmones. Jódar y Carreño, sparring antes que rivales.