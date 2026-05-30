EEUU dispara un misil a un barco que intentaba llegar a Irán desafiando el bloqueo del estrecho de Ormuz

EEUU ha informado este sábado que ha disparado un misil contra un carguero desafiando el bloqueo del estrecho de Ormuz que intentaba llegar a la dictadura de los ayatolás de Irán y desafiar el bloqueo en el golfo de Omán. El buque, con bandera de Gambia, ignoró más de 20 advertencias de las fuerzas estadounidenses antes de que una aeronave atacara su sala de máquinas y lo dejara a la deriva. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han atacado un buque mercante que trataba de alcanzar un puerto iraní pese al bloqueo marítimo impuesto por Washington.

Según informó este sábado el Comando Central estadounidense (Centcom), una aeronave lanzó un misil contra la sala de máquinas del carguero Lian Star después de que su tripulación desoyera más de 20 advertencias para que modificara su rumbo.

El barco, que navegaba con bandera de Gambia, fue detectado mientras transitaba por aguas internacionales del golfo de Omán en dirección a un puerto iraní. De acuerdo con la versión estadounidense, las fuerzas desplegadas en la zona comunicaron repetidamente a la tripulación que estaba incumpliendo el bloqueo decretado por Washington sobre los puertos de Irán.

Tras no obtener respuesta, Estados Unidos decidió intervenir. El ataque se dirigió contra la sala de máquinas de la embarcación con el objetivo de inutilizarla sin hundirla. Como resultado, el Lian Star quedó inmovilizado y dejó de avanzar hacia territorio iraní.

Un funcionario estadounidense ha asegurado que el buque permanece a la deriva en el golfo de Omán y que las fuerzas norteamericanas no han abordado la embarcación tras el ataque.

Según el Centcome, esta es la sexta embarcación interceptada por las fuerzas estadounidenses desde que entró en vigor el bloqueo marítimo. Washington sostiene que ha impedido el paso de varios barcos que intentaban alcanzar puertos iraníes, aunque uno de ellos finalmente recibió autorización para continuar su ruta. Además, asegura haber obligado a cambiar de rumbo a otros 116 buques para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

El bloqueo fue impuesto por Estados Unidos el pasado 17 de abril en respuesta al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de la dictadura de los ayatolás de Irán tras la guerra regional iniciada por los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero. Desde entonces, el control de esta estratégica vía marítima se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán.

Aunque un alto el fuego alcanzado el 7 de abril ha reducido temporalmente la intensidad del conflicto, la situación continúa siendo frágil. Las negociaciones para extender la tregua durante otros 60 días siguen abiertas mientras ambas partes mantienen profundas diferencias sobre el programa nuclear iraní y sobre el futuro del estrecho de Ormuz, una de las rutas comerciales y energéticas más importantes del planeta.