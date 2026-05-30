Un general de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en Guantánamo

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, se reunió este viernes con altos mandos militares cubanos en un inusual encuentro celebrado en el perímetro de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, la instalación militar estadounidense ubicada en el sureste de Cuba. Así lo confirmó el propio Comando Sur a través de sus redes sociales. «El general Donovan dirigió una evaluación de seguridad perimetral de la base naval y discutió la protección de fuerzas, la seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y la preparación operativa con funcionarios de la base», han publicado.

Según el comunicado difundido por el mando militar, Donovan se reunió con el general del Cuerpo del Ejército Roberto Legrá Sotolongo, primer viceministro jefe del Estado Mayor General de Cuba, junto con otros líderes militares de la isla, con el objeto de mantener «un breve intercambio sobre asuntos de seguridad operativa». El Comando Sur precisó además que Donovan «lideró una evaluación de seguridad perimetral» de la base y abordó cuestiones de «protección de las fuerzas, seguridad de los miembros del servicio y sus familias, y preparación operativa con los funcionarios de la base».

El encuentro adquiere una dimensión particular por el contexto en que se produce. La reunión se celebra apenas días después de que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtiera públicamente que un eventual asalto militar estadounidense a la isla «provocará un baño de sangre con consecuencias incalculables». Al mismo tiempo, el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz llegó al Caribe la semana pasada, un despliegue que distintos analistas han interpretado como una demostración de fuerza en las inmediaciones del territorio cubano.

No se trata de un hecho aislado. Según informó CNN, el encuentro del Comando Sur es al menos el segundo contacto de alto nivel entre Washington y La Habana en las últimas semanas. A principios de mayo, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a La Habana para una infrecuente reunión con funcionarios del Ministerio del Interior cubano y con los jefes de los servicios de inteligencia de la isla.