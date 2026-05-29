Detenido en Portugal el ex secretario de Organización del PSOE de La Coruña por una trama de corrupción

La Policía de Portugal ha detenido a Emilio Vázquez Blanco, ex secretario de Organización del PSOE en A Coruña y ex parlamentario autonómico en Galicia. La detención se ha producido en el marco de una presunta trama de corrupción que involucra a un ex asesor del Partido Socialista (PS) de Portugal, relacionado con la adjudicación de contratos irregulares en municipios del país vecino.

Sería uno de los cuatro detenidos por la trama de corrupción. Vázquez Blanco fue radicado desde hace algunos años en Portugal y con vínculos con el Partido Socialista.

Dueño de una empresa de marketing político, está acusado de supuestamente ser cómplice de Duarte Moral, ex asesor del ex primer ministro António Costa y actual asesor del secretario general socialista, José Luis Carneiro, en la supuesta manipulación de contratos, según ha adelantado Observador.

Según apunta, la empresa Cecubometrics facturó cuatro contratos mensuales de 24.600 euros cada uno, entre marzo y junio de 2019, cuando Duarte Moral trabajaba para el Partido Socialista en el marco de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo. Según un informe elaborado por la Entidad de las Cuentas y Financiación Política, en dichos contratos no figuran «los honorarios, número de personas del equipo, número de horas y respectivo valor unitario por hora».

La Policía ejecutó en total 60 órdenes de registro domiciliario y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de una investigación por delitos que van desde la prevaricación o la falsificación de documentos hasta el fraude fiscal agravado.

Emilio Vázquez Blanco entró en el Parlamento de Galicia como diputado autonómico del PSdeG en 2015 y fue durante esa etapa secretario de Organización del PSOE de A Coruña. En 2016 se trasladó a vivir a Portugal, abandonando su participación en la primera línea política gallega.