La Policía registra la sede central del Partido Socialista de Portugal en una investigación por corrupción

La sede del Partido Socialista (PS) de Portugal ha sido registrada en el marco de una operación que investiga una posible prevaricación en la adjudicación de contratos municipales. El registro se ha producido en Lisboa.

Está previsto que se realicen otros registros en puntos de Lisboa y en las ciudades de Mafra, Oeiras y Coimbra, según la Policía Judicial. Por el momento se ha detenido a cinco personas y 37 personas declaradas como sospechosos formales.

La operación ha sido bautizada como Imergente. En ella se investigan «procedimientos de ajuste directo o de consulta previa, en clara violación de las normas legales aplicables y que evidentemente perjudican a los fondos públicos». Según explican en el comunicado, los delitos que se podrían haber cometido son los de prevaricación y participación económica en negocio.

El Partido Socialista confirmó que la Policía Judicial registró la sede del partido «realizando diligencias relacionadas con actividades que son atribuidas a uno de sus trabajadores». Sin embargo, matizó que el partido «no es, como tal, el objeto de la investigación».

«Como es su deber, el Partido Socialista está cooperando con la Policía Judicial en todo lo que se le solicita para asegurar el buen desarrollo de las investigaciones y respetando los principios y reglas del Estado de derecho», añadieron.

La Policía ha ejecutado, en total, 60 órdenes de registro en domicilios y 32 en otros municipios del área metropolitana de Lisboa liderados por los socialistas como parte de la investigación.

Para realizar los registros, se ha movilizado a cerca de 400 inspectores y peritos de la Policía Judicial y a siete magistrados de la Fiscalía. Los detenidos serán presentados ante un tribunal para ser interrogados.