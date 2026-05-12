Portugal empieza a elevar el tono contra España y Red Eléctrica por el gran apagón eléctrico de abril de 2025. El ex secretario de Estado de Energía portugués y ex director de Endesa en Portugal, Nuno Ribeiro da Silva, ha acusado abiertamente a España de «promover mentiras» para diluir responsabilidades sobre el origen del colapso energético que dejó sin suministro a buena parte de la Península Ibérica.

El ex responsable energético portugués sostiene que el origen del apagón estuvo en «errores de programación» y en una «mala gestión» del sistema eléctrico español, rechazando eso sí uno de los argumentos más repetidos desde sectores políticos y energéticos en España: que las energías renovables fueron las responsables directas del colapso. Las energías no son el problema en sí, sino «el modo en que se han gestionado en España».

En declaraciones realizadas en el programa Da Capa à Contracapa de la radio portuguesa Rádio Renascença, Ribeiro da Silva ha asegurado que Portugal está abordando correctamente el análisis técnico del apagón, mientras que desde España se estaría intentando construir un relato político para desviar el foco de la gestión de Redeia y de Red Eléctrica de España.

Portugal desmonta el relato

Ribeiro da Silva insiste en que el problema no fue la elevada presencia de renovables en el sistema en sí mismo, sino «un mix mal equilibrado de generación», una cuestión que lleva meses apareciendo también en los debates técnicos abiertos en España tras el apagón.

La tesis coincide con parte de las críticas que desde hace semanas sobrevuelan a Redeia y a la gestión de su presidenta, Beatriz Corredor, cuestionadas por expertos y por sectores regulatorios ante la posibilidad de que no se tomaran las medidas preventivas necesarias para garantizar suficiente inercia en el sistema eléctrico.

El ex secretario de Estado de Energía en Portugal ha ido incluso más allá y asegura que, si la perturbación se hubiese producido durante la noche, el sistema portugués habría tenido capacidad suficiente para absorber el impacto sin sufrir un colapso de la magnitud que terminó produciéndose. Esa afirmación refuerza la idea de que el problema estuvo localizado en la operativa y configuración del lado español de la red.

Presión internacional sobre Red Eléctrica

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para el Gobierno español y para Redeia, después de semanas de tensión con organismos reguladores y de crecientes dudas sobre la gestión técnica previa al apagón.

Portugal, que inicialmente mantuvo una posición mucho más prudente, empieza ahora a endurecer su discurso público. Y lo hace a través de una de las voces con más experiencia en el sector energético luso.

La intervención también alimenta la brecha que se está abriendo entre los análisis técnicos y el discurso político mantenido desde España. Mientras desde el entorno del Gobierno se ha tratado de poner el foco en factores externos o en la complejidad del sistema renovable, en Portugal comienza a imponerse la idea de que el apagón tuvo mucho más que ver con decisiones operativas concretas y con fallos internos de gestión en la red española.