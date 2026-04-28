La tensión entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica ha estallado definitivamente tras las últimas declaraciones públicas de su presidenta, Beatriz Corredor, cargando contra el regulador. Fuentes internas consultadas por OKDIARIO cargan con dureza contra la directiva y sostienen que su discurso busca desviar la atención sobre lo ocurrido el día del apagón, insistiendo en que «no está asumiendo su responsabilidad».

Desde la CNMC consideran que la estrategia de Corredor pasa por trasladar la responsabilidad al organismo regulador mediante la reiteración de supuestos «vacíos legales que, en realidad, no existen». En este sentido, las mismas fuentes aseguran que durante la gestión de la crisis energética se produjeron «varias imprudencias el día del apagón» por parte de Red Eléctrica, lo que derivó, junto a «otras cuestiones», en el «famoso incidente».

Choque frontal por la responsabilidad

El enfrentamiento institucional se ha recrudecido tras las palabras de Corredor en el aniversario del apagón, donde la presidenta de Red Eléctrica volvió a señalar directamente a la CNMC por su supuesta inacción regulatoria. En concreto, reprochó al supervisor la lentitud en la aprobación de un procedimiento de control de tensión que, según su versión, llevaba años pendiente.

Corredor ha defendido públicamente que Red Eléctrica solicitó ya en 2020 una actualización normativa en este ámbito, y que la falta de respuesta generó un escenario de indefinición. A su juicio, cuando se produjo el apagón, «había un vacío legal». En la misma línea, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado del pasado 25 de marzo, insistió en que «la regulación» la puede proponer Red Eléctrica, «pero la tienen que aprobar otros».

Sin embargo, esta interpretación es frontalmente rechazada por el regulador. Las fuentes consultadas sostienen que el marco normativo vigente era suficiente para haber gestionado la situación de forma distinta, y que el problema no fue de regulación, sino de ejecución operativa.

Cuestionan la versión de Red Eléctrica

A la crítica del regulador se suma también parte del sector energético, que observa con preocupación el cruce de acusaciones entre ambas instituciones. Según fuentes sectoriales, las declaraciones de Corredor no reflejan fielmente lo ocurrido y desvían el foco de los verdaderos fallos.

En este sentido, aseguran que «los propios audios demuestran que se podía haber introducido una mayor carga nuclear si se hubiera solicitado», lo que habría contribuido a estabilizar el sistema en un momento crítico. Bajo esta premisa, el problema «no es de la normativa, sino de la gestión» de las oscilaciones y las cargas aquel día.

Este argumento refuerza la tesis de la CNMC, que insiste en que no existía ningún vacío regulatorio que impidiera actuar con mayor contundencia. De hecho, consideran que el relato de Red Eléctrica busca construir una coartada para justificar decisiones operativas que, a su juicio, fueron erróneas.

La escalada de tensión entre el regulador y el operador del sistema eléctrico abre ahora un nuevo frente institucional en un momento especialmente delicado para el sector energético.