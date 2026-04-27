Red Eléctrica ha preparado un vídeo documental de cara al primer aniversario del apagón que el 28 de abril de 2025 dejó a oscuras a España vanagloriándose de su «rápida» actuación y de su «transparencia» en el relato.

La compañía ha publicado incluso un tráiler donde reconstruye en primera persona lo sucedido el día del colapso y presume con una Betriz Corredor sonriente en primer plano de su «templanza y coordinación milimétrica».

Los de la eléctrica presidida por Corredor aseguran que «los equipos de Red Eléctrica ejecutaron miles de decisiones técnicas para recomponer un puzzle de enorme complejidad: más de 7.000 maniobras telemáticas hasta recuperar el suministro».

En el documental la entidad evoca una reunión de alto nivel que tuvo lugar una vez concluida la reposición, en la que un directivo de una gran eléctrica señaló una planta de su propiedad «de la que ya se hablaba como el origen del apagón» y cómo, más tarde, la investigación situó esa instalación con especial relevancia en la cronología de los hechos.

En este punto, la compañía aqueja que «si existían intuiciones desde el primer momento, resulta especialmente difícil aceptar que hoy se siga poniendo en duda esa realidad, porque cuestiona la evidencia técnica y va contra el interés general».

Un día «normal» para Red Eléctrica

Asimismo, Red Eléctrica (Redeia) sostiene que el 28 de abril de 2025 arrancó como un día «normal», con una programación de restricciones técnicas «correcta y conforme a la normativa vigente», pero apunta que a las 12.33 horas el sistema se fue a cero.

«Detrás de cada una hubo profesionales entrenados, coordinación milimétrica y una templanza trabajada durante años. El resultado fue una reposición que, pese a su dificultad, se culminó en tiempo récord», aseguran.

Red Eléctrica presume en el vídeo sobre el apagón de su rápida gestión en la reposición y de cómo, después, «se apoyó la investigación con análisis riguroso, entrega de información y colaboración institucional para esclarecer los hechos», ya que «el trabajo no terminó cuando volvió la luz».

En lo que podría parecer una afirmación irónica teniendo en cuenta las graves consecuencias que trajo a los españoles el colapso, la compañía sostiene que con el tiempo, «la verdad se ha ido consolidando a través de los informes oficiales que evidencian de forma inequívoca que Red Eléctrica no falló y no hay acción ni incumplimiento atribuible al operador del sistema que condujera al cero del 28 de abril».