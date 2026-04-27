Reforzar el sistema eléctrico de España tras el apagón ha costado a España la friolera «1.000 millones de euros». Así lo ha asegurado el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, durante la jornada A un año del gran apagón celebrada en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados.

El líder de los populares ha puesto cifras al colapso energético del pasado 28 de abril de 2025 subrayando que reforzar el sistema eléctrico de España tras lo sucedido ha supuesto un gasto extra de «40 euros más por hogar». Una derrama que para el PP es consecuencia de una política energética «ideologizada, desconectada de la física e irresponsable».

«El miedo a otro episodio similar ha obligado a Red Eléctrica a tomar medidas que antes no quiso o no supo tomar. ¿Y cuánto nos ha costado? ¿Cuánto le ha costado a los consumidores la llamada operación reforzada? En el entorno de 1.000 millones de euros a fecha de hoy? Es decir, cerca de 40 euros más por hogar», ha enfatizado.

De hecho, en su exposición Feijóo ha asegurado que el gran apagón pasará a la historia como el síntoma de un fallo multiorgánico al que Sánchez ha sometido a España: «Una muestra más de que, cuanto más recauda este Gobierno, menos reciben los ciudadanos», ha denunciado.

Pide la dimisión de Corredor

En esta línea, ha pedido la dimisión de la presidenta de Red Eléctrica de España (Redeia), Beatriz Corredor, así como del resto de responsables de lo sucedido. También ha apuntado a Sánchez, Teresa Ribera y Sara Aagesen señalando que «ninguno de ellos debería seguir en su cargo porque ninguno de ellos ha asumido la menor responsabilidad».

El presidente del PP ha enumerado durante la jornada del apagón que no fue un «accidente», sino que se podía haber evitado. Feijóo ha descrito una decena de avisos documentados sobre «una cascada de errores» y ha denunciado que un año después de este hecho «inédito e impropio» como que España se quedara sin electricidad e incomunicada, el Gobierno no ha asumido ninguna responsabilidad, no ha habido ninguna dimisión y sólo se han transmitido «confusión, mentiras e insultos».

Almaraz, clave del apagón para el PP

Feijóo ha afirmado que en abril de 2025, el Gobierno «intentó vender un récord propagandístico de generación fotovoltaica, ignorando los avisos previos». Y el resultado, ha sentenciado, fue «el mayor apagón de la historia de Europa, con el coste social, económico y de vidas humanas que ello supuso».

En este sentido, ha señalado cinco propuestas del PP para que un episodio como este no vuelva a ocurrir: combinación de fuentes renovables con las síncronas (hidroeléctricas, térmicas y nucleares); prolongación de la vida útil de las centrales españolas; despolitización de Red Eléctrica para que este operador esté presidido por personas con capacidad demostrable en el ámbito de la energía; que Red Eléctrica esté sometida a las obligaciones de transparencia; y el establecimiento de mecanismos de protección para consumidores e industria.

Feijóo ha asegurado que si la central de Almaraz hubiera estado a pleno funcionamiento el 28 de abril, «la posibilidad del apagón se hubiera reducido considerablemente». Dicho esto, ha avanzado que este martes estará en una central nuclear para mostrar su «compromiso firme con el sector, la comarca y la seguridad del suministro».