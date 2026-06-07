España volverá a registrar cifras récord en turismo este año pese a la incertidumbre geopolítica provocada por la guerra en Oriente Próximo y las tensiones sobre el transporte aéreo internacional. Así lo asegura Chris Pomeroy, responsable global de turismo de Hopscotch, quien considera que el país se ha consolidado como el principal refugio turístico de Europa en momentos de crisis y que la demanda internacional seguirá creciendo durante los próximos meses.

En una entrevista concedida a OKDIARIO, Pomeroy destaca que España parte de una posición privilegiada por el peso que tiene el sector en la economía nacional. «El 12,6% del PIB depende del turismo y el 12,3% de los empleos dependen directa o indirectamente de esta industria», recuerda. A su juicio, el debate ya no debe centrarse en justificar la importancia del turismo, sino en cómo gestionarlo y protegerlo. «Tenemos que explicar cómo cuidamos a esa gallina que pone los huevos de oro».

El experto sostiene que, históricamente, España ha salido reforzada de los episodios de inestabilidad internacional. «Cuando hay una crisis o una guerra, los inversores se refugian en el oro; los turoperadores europeos se refugian en España». Según explica, el país ofrece seguridad, infraestructuras consolidadas y una industria turística madura capaz de absorber demanda procedente de destinos más afectados por los conflictos internacionales.

La consecuencia directa es que muchos viajeros europeos están optando por permanecer más cerca de sus lugares de origen. «La gente tiene algo más de preocupación por viajar largas distancias y se está quedando primero en su país, después en su subregión o continente». España aparece así como uno de los grandes beneficiados de este cambio de comportamiento.

Récord de turistas y gasto por visitante

Pomeroy da prácticamente por hecho que España volverá a batir récords turísticos este año. «Sí, va a pasar este año», responde cuando se le pregunta por la posibilidad de superar nuevamente las cifras históricas alcanzadas tras la pandemia. Sin embargo, considera que el debate está evolucionando.

«Por primera vez este año se está hablando de la aportación económica y de los beneficios sociales que traen esos récords, más que del simple volumen de turistas», explica. Durante años, la atención se centró exclusivamente en el número de visitantes, mientras que ahora comienza a valorarse también el impacto económico que generan.

De hecho, el directivo observa una tendencia creciente al aumento del gasto por turista. Aunque el encarecimiento de los combustibles y los costes del transporte aéreo pueden absorber parte del presupuesto de los viajeros, considera que la demanda se mantiene sólida. «La gente tiene un límite de presupuesto y lo va a gastar todo», explica. Incluso apunta que algunos turistas europeos que inicialmente tenían previsto viajar a destinos de larga distancia, como Estados Unidos o Asia, están redirigiendo ese gasto hacia destinos más cercanos como España.

La guerra altera destinos, no vacaciones

Uno de los principales efectos de la crisis en Oriente Próximo está siendo la reorganización de los flujos turísticos. Según Pomeroy, los viajeros no están renunciando a sus vacaciones, sino modificando sus planes.

«Lo que vemos es que la gente apuesta primero por posponer las vacaciones o cambiar de destino. La cancelación llega en última instancia», asegura. En su opinión, el turismo se ha convertido en una necesidad consolidada para millones de personas y resulta difícil frenar esa tendencia incluso en escenarios de elevada incertidumbre.

El experto recuerda que el cierre temporal de aeropuertos estratégicos del Golfo durante las primeras fases del conflicto puso de manifiesto la vulnerabilidad de las conexiones aéreas mundiales. «Entre Dubái y Abu Dabi pasa el 17% de los vuelos internacionales del mundo. Si eso se detiene durante unas horas, el caos es tremendo», señala.

Aun así, considera que el sector ha demostrado una gran capacidad de adaptación. Aerolíneas, aseguradoras y turoperadores han desarrollado mecanismos para reaccionar con rapidez ante situaciones de emergencia y modificar itinerarios en tiempo récord.

Los españoles, los europeos que menos caso hacen a las alertas

Uno de los aspectos más llamativos de los estudios realizados por Hopscotch es el comportamiento diferencial de los viajeros españoles frente a los avisos oficiales.

La compañía entrevistó a 3.000 viajeros de siete países europeos para analizar cómo reaccionan ante las recomendaciones de sus gobiernos. El resultado sitúa a España como el país cuyos ciudadanos menos caso hacen a las alertas oficiales de viaje.

«El viajero español es el que menos caso hace de toda Europa a los avisos de los gobiernos», explica Pomeroy. Según su análisis, existe una mayor tendencia a valorar personalmente el riesgo antes de modificar los planes de viaje. «Me pueden avisar, pero ya decidiré yo qué hago», resume sobre la mentalidad predominante entre los turistas españoles.

Frente a ello, mercados como Reino Unido, Alemania o Francia presentan una dependencia mucho mayor de los turoperadores y de las recomendaciones oficiales. En algunos casos, una alerta gubernamental obliga incluso a cancelar paquetes turísticos o activar evacuaciones preventivas por motivos legales y de seguros.

Para Pomeroy, esta combinación de resiliencia, experiencia turística y capacidad de adaptación explica por qué España afronta el actual escenario internacional con mejores perspectivas que gran parte de sus competidores.