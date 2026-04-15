La Comisión de Investigación del apagón del 28 de abril considera responsables del apagón a REE y Redeia, al Gobierno de España a través del MITECO y aprecia una responsabilidad institucional relevante de la CNMC por su inacción regulatoria y supervisora.

«La responsabilidad del apagón es del Gobierno de Sanchez, que ha antepuesto la ideología a la tecnología: desprecio las alertas y cuando llegó la catástrofe se dedico a mentir y a la búsqueda de terceros culpables o culpables ajenos. Se conocía la situación tres meses antes del apagón y estaban detectando desde REE señales», ha explicado Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

«El 31 de enero ya se sabía la posibilidad de un apagón, las alertas y las señales existían. Y la falta de responsabilidad y de reacción son los culpables. Aagesen y Beatríz Corredor no atendieron a tiempo y no hicieron caso a los avisos y no se activo desde REE un protocolo de emergencia para evitar el apagón . Después llegaron las mentiras, la ocultación de pruebas y la búsqueda de culpables ajenos», ha defendido García.

En concreto, la Comisión sostiene que el apagón del 28 de abril no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación. A juicio de la Comisión, el sistema llegó a esa fecha con márgenes insuficientes, con una inestabilidad de tensión ya reiterada en semanas y meses previos, y sin que las instituciones llamadas a prevenir, supervisar y corregir el riesgo actuaran con la diligencia exigible.

Así, en esta comisión se considera que REE y Redeia son responsables del apagón porque los trabajos de la Comisión sitúan el fallo principal en quien debía anticipar, operar y estabilizar el sistema. Mientras que el Gobierno, a través del MITECO, es responsable del apagón porque se aprecia una omisión relevante en la vigilancia, la reacción y el diseño de la política energética. En el caso de la CNMC se incurre en una corresponsabilidad institucional relevante, ya que la Comisión entiende que el regulador no actuó a tiempo, ni ofreció después el nivel de esclarecimiento exigible. En cuanto a la comunicación pública que se ofreció, la Comisión considera que el segundo fallo fue no explicar con claridad lo ocurrido.

Por tanto, los trabajos de la Comisión concluyen que el apagón surgió, no como el fallo aislado de una sola pieza. Al contrario, ha quedado suficientemente acreditado que el suceso fue el resultado acumulado de decisiones y omisiones en tres niveles: dirección operativa, supervisión regulatoria y tutela política.

Las causas del apagón

Con respecto a las causas, desde la Comisión se considera que hubo falta de previsibilidad porque la Comisión descarta que el colapso respondiera a un fenómeno inevitable, debido a que los problemas de tensión y la falta de recursos para absorberlos estaban identificados con antelación.

Por otro lado, la Comisión vincula el colapso a una combinación persistente de alta penetración fotovoltaica, escasa inercia, oscilaciones de tensión, variaciones en intercambios internacionales y respuesta insuficiente.

Asimismo, se detecta un fallo institucional, ya que la Comisión aprecia un fallo concatenado de operación, supervisión y tutela política. además, no sitúa el problema en una anomalía aislada, sino en la cadena completa de decisión pública y corporativa.

De igual forma, se destaca el déficit de transparencia porque la Comisión entiende que, tras el apagón, se mantuvo una comunicación institucional insuficiente, sesgada o tardía, y que ello agravó la desprotección de ciudadanos y empresas.

Además, se exige una rectificación. La Comisión reclama una corrección integral: refuerzo operativo, actualización regulatoria, revisión de la política energética, rendición de cuentas y protección efectiva de consumidores e industria.

Seguirá ampliación