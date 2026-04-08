Los nuevos audios sobre el apagón eléctrico que tuvo lugar el pasado 28 de abril de 2025 demuestran que Red Eléctrica atribuyó una inminente caída de toda la red a la energía fotovoltaica. En una conversación entre la central de REE y un centro de control de Endesa en Sevilla un operador aseguró que «el sol está muy bien para el verano y la playa, pero para esto…».

Durante toda la mañana del apagón se estuvieron reportando desde distintos puntos de España oscilaciones de tensión cada vez más acusadas. Según los nuevos audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la propia REE reconocía que el origen del problema estaba en la producción fotovoltaica: la generación solar entraba y salía del sistema de forma brusca, provocando subidas y bajadas de tensión generalizadas.

«El problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … Pues con estos bandazos llegará un momento que…», asegura en la conversación consultada un operador desde la central de Red Eléctrica.

En ese momento, el mismo 28 de abril y tan solo una hora antes de las primeras caídas eléctricas los trabajadores de Red Eléctrica destacaron las subidas y bajadas bruscas de tensión que estaban percibiendo:

«Aquí entran 600 (MW) de golpe, pero no es decir … 600 MW van poquito a poco, no, no, no, hace 5 segundos no había y ahora hay 600 MW, absorbe eso… Y a la hora de parar, pues exactamente lo mismo», aseguraban los operadores tan solo una hora antes del gran apagón.

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