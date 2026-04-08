Red Eléctrica atribuyó el apagón a la fotovoltaica: «El sol está muy bien para el verano y la playa»
En un nuevo audio sobre el apagón la compañía señalaba que el problema era "que la solar copa todo"
Los nuevos audios sobre el apagón eléctrico que tuvo lugar el pasado 28 de abril de 2025 demuestran que Red Eléctrica atribuyó una inminente caída de toda la red a la energía fotovoltaica. En una conversación entre la central de REE y un centro de control de Endesa en Sevilla un operador aseguró que «el sol está muy bien para el verano y la playa, pero para esto…».
Durante toda la mañana del apagón se estuvieron reportando desde distintos puntos de España oscilaciones de tensión cada vez más acusadas. Según los nuevos audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO, la propia REE reconocía que el origen del problema estaba en la producción fotovoltaica: la generación solar entraba y salía del sistema de forma brusca, provocando subidas y bajadas de tensión generalizadas.
«El problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … Pues con estos bandazos llegará un momento que…», asegura en la conversación consultada un operador desde la central de Red Eléctrica.
En ese momento, el mismo 28 de abril y tan solo una hora antes de las primeras caídas eléctricas los trabajadores de Red Eléctrica destacaron las subidas y bajadas bruscas de tensión que estaban percibiendo:
«Aquí entran 600 (MW) de golpe, pero no es decir … 600 MW van poquito a poco, no, no, no, hace 5 segundos no había y ahora hay 600 MW, absorbe eso… Y a la hora de parar, pues exactamente lo mismo», aseguraban los operadores tan solo una hora antes del gran apagón.
Noticia en ampliación…