Campamentos de verano gratis 2026: cuáles son los mejores, cómo inscribirse y quién puede ir

El mes de junio indica algo que muchos niños y jóvenes esperan con ganas, las vacaciones de verano. Desde finales de mes, los centros educativos comienzan a despedir el curso escolar pero es posible que muchas familias deban esperar al menos hasta agosto para poder irse de vacaciones. Los campamentos de verano gratis pueden ser una buena solución en el caso de que queramos que los niños se distraigan y se lo pasen bien hasta que nosotros estemos de vacaciones, pero ¿cuáles son los mejores?

Lo cierto es que son muchas las organizaciones que cuentan con campamentos repletos de actividades para el verano, pero entre estos, están como decimos, los campamentos de verano gratis, organizados muchas veces por ayuntamientos, entidades de ocio infantil y como no, las propias escuelas. ¿Pero cuáles son exactamente y cómo podemos inscribir a los niños? Y también, qué fechas tienen y hasta qué edad podemos apuntar a los niños?.

Campamentos de verano gratis 2026: cuáles son los mejores

Campamentos de verano para que nuestros hijos pasen parte de sus vacaciones, pero cuando buscamos los que son gratuitos, las opciones son menores, aunque lo cierto es que podemos dar con ellos en casi todas las comunidades.

Uno de los más conocidos es MadridCamp, del Ayuntamiento de Madrid. Cada verano llena colegios públicos de actividades durante julio y agosto, con miles de plazas repartidas por toda la ciudad. No es gratuito para todas las familias, pero sí lo es para muchas que cumplen ciertos requisitos, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad o necesidad de conciliación.

Otro ejemplo claro está en Andalucía. En ciudades como Málaga, los campamentos vinculados al Plan Corresponsables sí son gratuitos para las familias admitidas. Están pensados, sobre todo, para cubrir el horario laboral, con actividades durante toda la jornada, desde por la mañana hasta por la tarde.

También hay programas más concretos que suelen pasar desapercibidos pero que merecen la pena. Es el caso de Verano Joven, en Tenerife, que ofrece estancias con alojamiento incluidas sin coste para los participantes, aunque con plazas muy limitadas y acceso mediante sorteo.

Y luego está el caso de Barcelona, que funciona de forma algo distinta. Allí no hay un único campamento, sino toda una red de casales de verano dentro de la campaña municipal del Ayuntamiento. No son gratuitos para todo el mundo, pero el sistema de ayudas permite que muchas familias accedan sin pagar o pagando muy poco, dependiendo de sus ingresos.

Quién puede apuntarse a un campamento de verano gratis

Es evidente que cada opción contará con sus requisitos concretos, pero entre los generales, el primero es el empadronamiento. Si el campamento lo organiza un ayuntamiento, lo normal es que sólo puedan acceder menores que vivan en ese municipio.

La edad también cuenta. Los campamentos urbanos suelen empezar desde los 3 años y cubrir hasta los 12 o 14, mientras que los programas más juveniles pueden llegar hasta los 16 o 17 años.

Luego está la situación familiar. En muchos casos, las plazas gratuitas están pensadas para facilitar la conciliación, así que se da prioridad a familias donde ambos padres trabajan, a familias monoparentales o a aquellas con menos ingresos. También es bastante habitual que haya plazas reservadas para menores con discapacidad o necesidades educativas especiales.

Cómo inscribirse en un campamento de verano gratis

El proceso suele ser parecido en casi todos los casos, aunque cada administración tiene sus tiempos.

Lo primero es estar pendiente de cuándo se publica la convocatoria . Muchas veces se anuncia en primavera, y los plazos son más cortos de lo que parece. Si te despistas, te quedas fuera.

. Muchas veces se anuncia en primavera, y los plazos son más cortos de lo que parece. Si te despistas, te quedas fuera. Después viene la solicitud. En la mayoría de casos se hace online, así que conviene tener preparado el acceso con Cl@ve o certificado digital. También se puede hacer presencialmente en algunos ayuntamientos, pero cada vez es menos habitual.

También se puede hacer presencialmente en algunos ayuntamientos, pero cada vez es menos habitual. En cuanto a los documentos, suelen pedir lo de siempre: DNI o NIE, tarjeta sanitaria, certificado de empadronamiento y, si hace falta, justificantes de la situación familiar o económica.

y, si hace falta, justificantes de la situación familiar o económica. Y luego llega el momento clave: la asignación de plazas. Aquí depende del programa. Algunos funcionan por sorteo y otros por puntos, dando prioridad a determinadas situaciones. Por eso es importante leer bien las condiciones antes de apuntarse.

Otras ayudas y campamentos subvencionados en España

Más allá de los campamentos completamente gratis, hay muchas comunidades que ofrecen actividades de verano con precios bastante más bajos gracias a ayudas públicas. No son gratuitos para todos, pero sí pueden quedarse en un coste muy reducido.

Comunidad de Madrid: programas juveniles con actividades deportivas, culturales y de naturaleza, normalmente con adjudicación por sorteo.

programas juveniles con actividades deportivas, culturales y de naturaleza, normalmente con adjudicación por sorteo. Galicia : campamentos de la Xunta con descuentos para familias numerosas y otros perfiles.

: campamentos de la Xunta con descuentos para familias numerosas y otros perfiles. Castilla y León : el programa Red Activa incluye actividades con plazas subvencionadas.

: el programa Red Activa incluye actividades con plazas subvencionadas. Cataluña : iniciativas como L’Estiu és Teu combinan colonias con sistemas de becas.

: iniciativas como L’Estiu és Teu combinan colonias con sistemas de becas. Navarra: campamentos juveniles con precios ajustados y varias fases de inscripción.

Consejos para conseguir plaza

No esperes al último día . Las plazas vuelan, sobre todo en los campamentos municipales.

. Las plazas vuelan, sobre todo en los campamentos municipales. Consulta las webs oficiales con tiempo . Muchas convocatorias salen semanas antes.

. Muchas convocatorias salen semanas antes. Ten preparada la documentación . Empadronamiento, DNI, tarjeta sanitaria… mejor tenerlo listo.

. Empadronamiento, DNI, tarjeta sanitaria… mejor tenerlo listo. Activa Cl@ve o certificado digital . Te puede ahorrar bastante tiempo.

. Te puede ahorrar bastante tiempo. Apúntate a varias opciones si puedes. Cuantas más pongas, más posibilidades tienes.

Cuantas más pongas, más posibilidades tienes. No descartes alternativas menos conocidas. A veces son las que aún tienen plazas y suelen darse a conocer por ejemplo en las propias escuelas.

Los campamentos de verano gratis siguen siendo una de las opciones más buscadas cada año. No sólo ayudan a las familias a organizarse durante las vacaciones, sino que permiten a los niños aprovechar el verano de otra manera, con actividades, amigos y experiencias nuevas. Eso sí, si hay algo claro es que quien se adelanta, tiene muchas más opciones de conseguir plaza.