Aprobado por el BOJA: la novedad que llega a los colegios de Andalucía en el curso 2026-2027

Los colegios de Andalucía se preparan para una etapa de cambios que empezará a notarse muy pronto. La Junta ha dado luz verde a un ajuste que llevaba tiempo como algo a tener en cuenta y que afectará directamente a la organización de Infantil y Primaria. El curso 2026-2027 marcará el inicio de un modelo con menos alumnos por aula, un giro que busca mejorar el día a día en las clases y equilibrar la carga que asumen los centros.

Este paso forma parte de una planificación más amplia con la que el Gobierno autonómico quiere reforzar el sistema educativo, reorganizar recursos y facilitar una atención más personalizada al alumnado. La reducción de ratio se incorpora así como el primer movimiento visible y lo hará a través de una implantación escalonada que permitirá adaptar centros y plantillas sin cambios bruscos. El documento publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía oficializa un calendario, una cifra y una forma de aplicación. De este modo. Andalucía introduce un límite de estudiantes por clase que empezará por los cursos de 3 años y se ampliará después al resto de etapas. A partir de ahí, cada uno de los colegios de Andalucía tendrá que ajustar su oferta de plazas en función de la demanda real y del espacio disponible.

La novedad que llega a los colegios de Andalucía en el curso 2026-2027

El curso 2026-2027 será el primero en aplicar la nueva organización en los colegios de Andalucía. La Consejería responsable, encabezada por Carmen Castillo, ha activado el proceso con la publicación oficial de la resolución, que deja fijado el punto de partida y determina cómo se irá desplegando. El cambio arranca en las aulas de 3 años, que son las que reciben al alumnado de nuevo ingreso y, por tanto, las más adecuadas para iniciar la transición.

A partir de ahí, la reducción se extenderá progresivamente al resto del segundo ciclo de Infantil y más tarde a Primaria. El planteamiento es que el sistema evolucione curso a curso y se adapte sin presiones, evitando que los colegios tengan que reorganizarse de manera repentina. La decisión se enmarca en el acuerdo alcanzado el pasado verano entre la Junta y las organizaciones sindicales del sector docente.

Qué límites marca el BOJA y cómo afectarán al alumnado

El texto oficial recoge los nuevos máximos permitidos para los grupos. La novedad principal se sitúa en los 22 alumnos por clase en primero del segundo ciclo de Infantil. Esta cifra sustituye al límite estatal habitual de 25 y coloca a Andalucía en un escenario diferente para el inicio de etapa. También se redefine el tamaño de otros grupos específicos, como las aulas con necesidades educativas especiales o las agrupaciones que reúnen a menores de ciclos distintos.

Los nuevos topes quedan así reformulados:

En las clases de 3 años, el máximo será de 22 alumnos.

En aulas mixtas con alumnado de necesidades especiales, la cifra desciende a 13.

con alumnado de necesidades especiales, En grupos donde conviven etapas diferentes, el límite se fija en 11.

El objetivo es facilitar entornos donde el seguimiento individual sea más manejable. Las cifras son claras, pero su impacto dependerá de la planificación de unidades que realice cada delegación provincial en función de la demanda.

Cómo se organizará la admisión del alumnado y qué pueden esperar las familias

El proceso de admisión arranca el 1 de marzo y llega este año con una particularidad ya que las plazas deben ajustarse a los nuevos márgenes aprobados. Esto significa que los centros tendrán que revisar cuántas unidades ofertan y cómo distribuyen su espacio disponible. La Junta ya anticipa la creación de más de cien unidades nuevas solo en 3 años para garantizar que todas las solicitudes que cumplan criterios puedan ser atendidas respetando los límites.

Para las familias, el acceso a la información será clave. Cada colegio publicará cuántas plazas ofrece y cuántas unidades tendrá activas para el curso 2026-2027. Esa será la referencia principal para quienes vayan a solicitar una plaza escolar. Este ajuste no implica necesariamente menos opciones para elegir, sino una reorganización interna para mantener la disponibilidad y acomodar a los estudiantes en grupos más reducidos.

Casos excepcionales, necesidades especiales y adaptación normativa

En esta reorganización también hay situaciones que no encajan en el modelo general. Hay colegios que, por falta de aulas disponibles, no pueden desdoblar grupos aunque quieran. Para estos casos, la Junta ha previsto una vía alternativa: se podrá autorizar un número mayor de estudiantes, siempre acompañado de más personal docente para equilibrar el funcionamiento interno y no sobrecargar al profesorado. La idea es que ningún centro quede atrás por motivos de espacio.

Al mismo tiempo, la normativa de admisión que entró en vigor en enero introduce ajustes pensados precisamente para este periodo de transición. Con estos cambios, las delegaciones educativas pueden mover plazas entre centros, reorganizar unidades y adaptar las ratios sin necesidad de decisiones improvisadas más adelante. El objetivo es que la bajada de ratio avance con margen de maniobra y sin obligar a los colegios a reorganizarse en pleno curso.

También se redefine la manera de trabajar con los grupos que integran alumnado con necesidades educativas especiales. Estos grupos reducen aún más su tamaño y ganan un entorno más calmado, algo esencial cuando conviven perfiles muy distintos dentro de la misma aula. Con esta configuración, los docentes podrán dedicar más tiempo a cada alumno y manejar mejor los ritmos de trabajo.