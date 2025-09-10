Las frases que les tienes que decir a tus hijos los primeros días de colegio, según el psicólogo Álvaro Bilbao

La vuelta al cole ya se ha producido en toda España, por lo que los niños han regresado a su rutina de madrugar e ir a la escuela. Algo que en general no supone un mayor problema cuando se trata de niños en etapas de primaria y como no, de secundaria. Sin embargo con los más pequeños, los de Infantil, es posible que todavía se produzca algún que otro llanto o berrinche. De ahí que muchas escuelas apliquen durante las primeras semanas, periodos de adaptación, especialmente con los niños de tres años, y a los que nosotros podemos sumar técnicas como las frases que propone el psicólogo Álvaro Bilbao para los primeros días de colegio.

Bilbao, que es bastante popular gracias a sus libros de pedagogía infantil, tiene además una cuenta de TikTok e Instagram @soyalvarobilbao, en la que suele dar los mejores consejos para padres y madres. Y en uno de sus vídeos más vistos estos días que se produce la vuelta al cole, ha desvelado las 5 frases que según él, «darán seguridad a tu hijo», los primeros días de colegio. Además entre esas frases hay dos en concreto (que son las últimas), de las que se señala que son sus favoritas «como padres y psicólogo». Por ello, si estás pasando dificultades para que tu hijo se adapte para esta vuelta al cole, o tal vez, está en sus primeros días de infantil, toma nota de estas cinco frases ya que seguro que te resultarán muy útiles para estos primeros días de colegio.

«Luego vengo a buscarte»

«Luego vengo a buscarte», esta es la frase que primero pronuncia Bilbao como una de las mejores para que el niño se quede tranquilo cuando lo dejamos en la escuela. Y el motivo es del todo comprensible. El psicólogo explica que los «niños pequeños viven el presente inmediato y no piensan en el futuro». De este modo, al pronunciar esta frase les estarás ayudando porque les darás a entender que no te vas a olvidar de ellos.

Es una frase muy básica que puede que creas que no funciona, pero ciertamente sirve al niño para tener una seguridad de que volverás a por él, sin importar las horas que pase en la escuela o que sepa que te tienes que ir a trabajar. El niño podrá pasar tranquilo su día, o su mañana, a la espera de que vayas a por él.

«Sé que puedes conseguirlo»

Esta segunda frase que propone Bilbao, son «4 palabras que le darán mucho valor porque le harán sentir que confías en sus capacidades», es decir, que estarás poniendo al niño en valor. Este entenderá que debe quedarse en la escuela y que tu confías en que se va a portar bien y que va a estar también bien. Una frase que como la primera puede ser muy básica, pero que tiene una fuerza emocional importante si tenemos en cuenta, el refuerzo y estímulo que supone para el niño.

«David o Marta te va a ayudar»

En este caso Bilbao hace alusión al nombre del profesor que tenga tu hijo y que se lo menciones para que según explica, lo pueda «identificar como figura de referencia y le dará a tu hijo mucha tranquilidad». Piensa que los niños necesitan siempre tener referentes. En el caso de los más pequeños, papá y mamá son su referente principal porque le cuidan y le dan seguridad, pero cuando está solo en la escuela, se puede sentir perdido y también, asustado.

Que identifique a su profesor o cuidador, como un punto de referencia es algo que les calmará, y les permitirá poder estar tranquilos hasta que acabe la jornada escolar.

«Es difícil separarse»

La cuarta frase es como ya avanzamos, una de las favoritas que tiene Bilbao para calmar a los niños en sus primeros días de escuela. Según explica en su vídeo: «Cuando veas a tu hijo dudar, dile esta frase y acompáñalo de un abrazo. No digas nada más. Le harás saber que le comprendes y que es normal sentirse así, pero dejarás que él o ella dé el siguiente paso y eso le hará más fuerte». De este modo, el pequeño asumirá que debe ir a clase y tú a trabajar, pero a la vez estará confiado en que al mediodía o a la tarde, vais a volver a estar juntos.

«Pásatelo genial»

Y por último, la frase definitiva que hará que tu hijo se convenza que no hay nada malo por ir a la escuela. Según Bilbao, ese «pásatelo genial» es bueno «porque los niños sobre todo confían en sus padres y si tú le transmites entusiasmo, aunque por dentro tengas el corazón encogido, se sentirá más tranquilo o calmada y se esforzará por disfrutar. Así que pruébalo».

Con estas sencillas frases, Bilbao da las pautas para que esta vuelta al cole no sea tan dura para los más pequeños. Pruébalas y comprobarás que funcionan.