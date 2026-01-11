Un grupo de WhatsApp de madres revienta Hollywood y sale a la luz lo peor: «El escándalo más jugoso»

Hollywood, cuna de estrellas y fama, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. En esta ocasión, el epicentro del conflicto no son los rodajes ni los estrenos, sino un grupo privado de WhatsApp que reunía a algunas de las madres más conocidas de la industria. La revelación ha llegado de la mano de Ashley Tisdale, la actriz que alcanzó la fama con High School Musical, quien ha compartido sus experiencias en un ensayo para The Cut, publicación del New York Magazine. Lo que comenzó como un espacio de apoyo y camaradería se ha convertido en un relato de exclusión y tensión, que los medios ya han calificado como «el escándalo más jugoso de Hollywood en meses».

Así ha empezado el conflicto

Según Tisdale, la invitación a formar parte de este selecto grupo de madres en Los Ángeles fue inicialmente un motivo de orgullo y alegría. Tras convertirse en madre de Jupiter y Emerson, fruto de su matrimonio con Christopher French, Ashley se sintió bienvenida en un círculo que prometía apoyo y amistad. La actriz describe cómo, al principio, se sintió rodeada de mujeres «llenas de energía» y creyó haber encontrado «su tribu». Sin embargo, con el paso del tiempo, las interacciones se volvieron cada vez más tensas y excluyentes, dejando a Tisdale en una situación que compara con «un drama de instituto».

En su ensayo, titulado Breaking Up With My Toxic Mom Group (Rompiendo con mi grupo de madres tóxicas), Tisdale narra cómo comenzó a sentirse marginada: sus invitaciones a reuniones desaparecieron de repente, los mensajes en el grupo de WhatsApp dejaron de incluirla y las dinámicas sociales se transformaron en un espacio donde se sentía «lejana» y no suficientemente «cool». La actriz confiesa que, al principio, intentó racionalizar la situación, pensando que la vida de todos era caótica y que las omisiones podían tener razones válidas. Pero la persistencia del distanciamiento la llevó a tomar una decisión firme: anunciar su salida del grupo con un mensaje directo que no fue bien recibido.

Hay muchos famosos implicados

Aunque Tisdale no menciona nombres concretos en su texto, el contexto y las pruebas gráficas de las reuniones permiten identificar a otras figuras prominentes de la industria: Mandy Moore, Hilary Duff y Meghan Trainor. Todas ellas son madres reconocidas, con trayectorias que abarcan desde la música hasta la televisión, y con una presencia constante en la cultura pop estadounidense. Moore, Duff y Trainor no han emitido comentarios públicos sobre las declaraciones de Tisdale. No obstante, la situación ha trascendido los círculos privados y se ha filtrado al ámbito mediático, generando un debate sobre la dinámica social entre celebridades y la presión de pertenecer a grupos exclusivos.

La controversia también ha involucrado a familiares de las protagonistas. Matthew Koma, marido de Hilary Duff, respondió irónicamente al ensayo de Tisdale, modificando la portada de The Cut para criticar de manera indirecta a la actriz. Por su parte, Christopher French, marido de Tisdale, intervino para ofrecer un mensaje conciliador, subrayando la importancia de discernir en qué vale la pena invertir energía emocional. Estos intercambios evidencian cómo la disputa ha trascendido la esfera privada, convirtiéndose en un conflicto mediático que involucra no solo a las artistas, sino también a sus familias.

¿Cómo ha terminado el escándalo?

El escándalo no se limita a las declaraciones de Tisdale. Los fans y detractores han reavivado episodios anteriores de la vida de la actriz, generando un debate sobre su comportamiento en distintos contextos. Entre los episodios recordados por internautas, destaca la relación con Vanessa Hudgens, ex compañera de High School Musical, de quien se distanció sin dar explicaciones claras. Asimismo, ha resurgido una entrevista de 2023 con Anneliese van der Pol, conocida por That’s So Raven, quien relató una experiencia incómoda con Tisdale en un restaurante, donde Van der Pol trabajaba como camarera.

Estos antecedentes han alimentado un clima de especulación, donde la percepción pública de Tisdale se mezcla con el relato de exclusión del grupo de madres. La situación plantea un debate más amplio sobre la presión social en círculos cerrados de celebridades, los límites de la amistad en contextos mediáticos y el impacto de las redes privadas de comunicación, como los grupos de WhatsApp, en la vida personal de los famosos.

El conflicto narrado por Tisdale pone de relieve un fenómeno particular de la vida en Hollywood: la combinación de fama, maternidad y expectativas sociales genera dinámicas complejas que, en ocasiones, pueden resultar dañinas. La actriz insiste en que no considera que sus ex compañeras sean malas personas, pero sí advierte que la «dinámica del grupo no es saludable ni positiva».

El episodio también evidencia la influencia de las redes sociales y la opinión pública en las disputas privadas de celebridades. Lo que antes era un conflicto limitado a un grupo cerrado, ahora se analiza y discute públicamente, con implicaciones para la reputación, las relaciones familiares y la percepción de la maternidad en contextos de alto perfil. Mientras tanto, Tisdale ha decidido alejarse de este entorno, buscando preservar su bienestar y el de su familia, un gesto que, más allá de la polémica, refleja la importancia de priorizar la salud emocional incluso en la esfera más pública de la vida.