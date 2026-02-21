Así es por dentro la millonaria mansión de Bad Bunny y en Los Ángeles

Tras iniciar 2026 con una cadena de éxitos profesionales, Bad Bunny parece haber encontrado el equilibrio perfecto entre la exposición mediática y el descanso personal. Ese refugio tiene nombre propio y se ubica en uno de los enclaves más exclusivos de California: una mansión en Hollywood Hills valorada en 8.8 millones de dólares. La propiedad, concebida como un espacio de privacidad y ocio, refleja el ascenso meteórico del artista y su consolidación como figura internacional.

Situada en la zona alta de Hollywood Hills, la vivienda destaca por su estética sobria y contemporánea, con fachadas blancas y grandes ventanales que maximizan la entrada de luz natural y refuerzan la conexión visual con el paisaje urbano. Con aproximadamente 680 metros cuadrados de superficie construida, la casa principal dispone de ocho habitaciones y siete baños, una amplitud que permite combinar la vida privada con encuentros sociales en un entorno exclusivo. Cada estancia ha sido concebida para ofrecer comodidad sin renunciar a la sofisticación, una constante en las propiedades de alto nivel de la zona.

El interior responde a un concepto abierto que favorece la circulación entre espacios comunes. La cocina, de dimensiones poco habituales incluso para residencias de lujo, se integra con las áreas de estar y comedor, lo que facilita reuniones informales y celebraciones privadas. La presencia de una mesa de billar y zonas de descanso orientadas hacia el exterior refuerza el carácter lúdico de la vivienda, pensada para recibir invitados sin sacrificar la intimidad.

El dormitorio principal

Uno de los espacios más destacados es la suite principal, que cuenta con un balcón privado desde el cual se despliega una vista panorámica de la ciudad de Los Ángeles. Este mirador natural se convierte en un punto de contemplación privilegiado, especialmente al atardecer, cuando el perfil urbano se ilumina progresivamente. El baño en suite incorpora una ducha acristalada de gran formato y una bañera independiente, elementos que refuerzan la sensación de spa doméstico.

La orientación de la suite y el diseño de sus ventanales permiten aprovechar la luz durante todo el día, creando un ambiente sereno que contrasta con el ritmo frenético de la industria musical. Este equilibrio entre espectáculo exterior y calma interior parece responder a la necesidad del artista de disponer de un espacio de desconexión en medio de una agenda internacional cada vez más exigente.

Un exterior espectacular

El jardín alberga una piscina infinita que se funde visualmente con el horizonte urbano, uno de los elementos más llamativos de la propiedad. Desde el agua, la vista panorámica de la ciudad ofrece una experiencia inmersiva que combina lujo y naturaleza, un rasgo distintivo de las residencias de alto nivel en la zona. El área exterior se completa con reposeras, vegetación tropical y una parrilla al aire libre, configurando un entorno idóneo para encuentros sociales en un clima privilegiado.

A un lado del terreno se ubica la casa de invitados, equipada con dos habitaciones y acceso directo al área de piscina. Este espacio independiente permite alojar visitas con total autonomía, una característica especialmente valorada por artistas y figuras públicas que requieren privacidad tanto para ellos como para su entorno cercano.

La mejor zona de Los Ángeles

La mansión fue construida en 2005 y remodelada en 2020, una renovación que actualizó sus instalaciones y reforzó su valor en el mercado inmobiliario de lujo. Un año después, el agente inmobiliario Josh Altman promocionó la propiedad en redes sociales al anunciar su venta, lo que alimentó las especulaciones sobre la adquisición por parte del artista puertorriqueño durante ese periodo. Aunque la compra no fue confirmada oficialmente, múltiples indicios y testimonios apuntan a que el inmueble forma parte de su patrimonio inmobiliario.

Hollywood Hills es una de las zonas predilectas de la industria del entretenimiento y alberga a numerosas figuras de renombre internacional. Entre sus residentes se encuentran Angelina Jolie, Leonardo DiCaprio, Jennifer Aniston, Chris Brown, Salma Hayek y Reese Witherspoon, lo que confirma el atractivo del enclave para quienes buscan seguridad, exclusividad y proximidad a los grandes estudios.

La elección de esta propiedad responde a criterios de lujo y a la necesidad de establecer una base estratégica en uno de los centros neurálgicos de la industria del entretenimiento. Desde Hollywood Hills, el artista puede desplazarse con facilidad a estudios de grabación, productoras y eventos de alto perfil, al tiempo que mantiene un entorno privado alejado del foco mediático constante.

En un momento de consolidación profesional y reconocimiento internacional, la mansión simboliza tanto el éxito alcanzado como la búsqueda de estabilidad personal. Más que una inversión inmobiliaria, la residencia representa un refugio donde el artista puede recargar energías y proyectar nuevos desafíos creativos, en un entorno que combina exclusividad, diseño y vistas privilegiadas sobre una de las ciudades más influyentes del mundo.