Las lujosas casas de Bad Bunny: del ático más caro de Nueva York a sus dos mansiones en Los Ángeles

El nombre de Bad Bunny está hilado al éxito constante. Su carrera se ha consolidado como todo un fenómeno global sin precedentes y prueba de ello es que recientemente ha hecho historia al proclamarse como el primer cantante latino en obtener un Grammy en la categoría Álbum del Año. Y no solo eso, ya que durante la gala, el cantante también logró coronarse como ganador de otros dos galardones: Mejor interpretación de música global y Mejor álbum de música urbana por Debí Tirar Más Fotos.

Sin duda, fue el gran triunfador de la noche de los premios de la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias, un hito en su trayectoria musical que, como era de esperarse, ha generado un gran interés por conocer el millonario patrimonio inmobiliario que se esconde detrás de todos sus éxitos.

Un ático en Nueva York

En 2023, Bad Bunny decidió alquilar un ático ubicado en una de las zonas más caras de Nueva York, concretamente en el prestigioso barrio de West Chelsea. Según lo publicado, su valor es de 17 millones de dólares pero el cantante lo adquirió en régimen de alquiler por un coste de 140.000 euros al mes, siendo uno de los arriendos más altos de la ciudad. Se trata de una propiedad de 400 metros cuadrados que cuenta con cuatro dormitorios, una piscina privada de 10 metros, una cocina al aire libre y una terraza con vistas inmejorables hacia el río Hudson. Además, en su interior también destaca una biblioteca con una escalera de caracol, así como una decoración con paneles de madera.

Dos mansiones en Los Ángeles

Más allá de la Gran Manzana, Bad Bunny posee dos lujosas propiedades en Los Ángeles. La primera está cerca de Hollywood Boulevard y del famoso Teatro Dolby, concretamente en la codiciada Sunset Strip. Tal y como informan varios medios, el intérprete de Tití me preguntó se gastó más de 8 millones de euros en la compra de esta mansión, la cual cuenta con cinco amplios dormitorios y unos grandes ventanales en cada una de las estancias. Pero no solo eso, y es que la propiedad incluye una casa de invitados que dispone de dos habitaciones. En cuanto a la zona exterior, el inmueble posee un spa, una zona de barbacoa y una gran piscina con vistas espectaculares a la ciudad.

Bad Bunny en un concierto en Los Ángeles. (Foto: Gtres)

Esta casa en Sunset Strip no es la única que posee el artista en Los Ángeles. Con la intención de ampliar su patrimonio en la zona, en 2024 compró una mansión en Bird Streets. Anteriormente pertenecía a Ariana Grande y Bad Bunny la adquirió por 8,3 millones de dólares. Esta vivienda tiene una única planta y cuenta con una superficie de más de 100 metros cuadrados. De acuerdo con lo trascendido, dispone de tres dormitorios, dos baños y una piscina que, al igual que las anteriores estancias citadas, ofrece unas vistas a un paisaje inigualable.