Kiko Matamoros defiende a su hija y estalla contra Carlo Costanzia: "Te voy a bajar los humos"

Ha estallado la guerra. Kiko Matamoros no consiente que Carlo Costanzia se haya enfrentado a su hija, así que le ha plantado cara y le ha recordado que, cuando quiera, pueden verse los dos para resolver esta situación. Ha sido muy directo y le ha dicho: «Te voy a bajar los humos, y te los voy a bajar bien. Llámame a mí, y nos vemos tú y yo, y me dices a la cara lo que me difamas y lo que dices de mi hijo».

Kiko Matamoros tiene mucha información sobre la familia Flores. Recordemos que estuvo casado con Marián, la hermana de Mar, así que ha trabajado con la modelo durante mucho tiempo, concretamente en la década de los 90. El colaborador no tolera que Carlo Costanzia se salte ciertos códigos y tampoco entiende que entiende que haya cargado contra Diego Matamoros.

Kiko Matamoros ha estallado

El ex marido de Makoke ha hablado con sus hijos, quienes le han contado cómo se ha portado Carlo. Al descubrirlo, ha estallado y ha arremetido duramente contra el modelo en Los Kikos, el canal de YouTube que ha abierto junto a su compañero Kiko Hernández.

Kiko Matamoros durante la presentación de ‘La familia de la tele’. (Foto: Gtres)

«Vas a gritar en la calle a quien yo te diga. La denuncia te la va a poner mi hijo. Ayer me enteré de que has amenazado la integridad de mi hijo por hablar de ti. Te vas el viernes a sentar en un plató, eres un descerebrado. ¿Está orgullosa tu hembra?, ¿Está orgullosa la abuelita Terelu? Siempre te he defendido dentro de los límites que eres defendible que es muy poco. He sido generoso con tu madre, aunque tu madre no lo piense», le ha dicho. Y después ha rematado: «No te paso ni una. A mis hijos no les amenazas, ellos hablan libremente».

Kiko Matamoros siempre ha participado en este tipo de conflictos, pero considera que Carlo Costanzia ha cruzado los límites al señalar a Diego y a Laura. Tampoco entiende que las Campos, que conocen perfectamente al clan Matamoros, no hayan tomado cartas en el asunto.

El comunicado de Diego Matamoros

Diego Matamoros ha asegurado que Carlo Costanzia se presentó en casa de Laura Matamoros «en tono amenazante y agresivo» y animó a la influencer a presentar una denuncia. Después de esto, Carlo lo negó todo e invitó a su primo a que diese marcha atrás, pero este se mantiene firme.

Diego Matamoros en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

A través de un comunicado, Diego deja claro que no piensa dar marcha atrás. «No me retracto de nada. He dicho las cosas que tenían que decirse, y ya está. Entiendo el papel de Alejandra, pero vuelvo a decir: no me retracto de nada. Todo lo que he dicho es público y notorio. Y no creo que la demanda llegue a ningún lado».

Y para terminar añade: «Da igual donde haya ocurrido. El hecho es el hecho y de una forma grave. Has amenazado a una persona, has insultado, te has metido con la familia de esta persona, y lo has hecho en unos términos bastante graves». De esta forma, la guerra familiar empeora y deja al clan en uno de sus momentos más tensos.