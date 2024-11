Los cuartos oscuros de Kiko Matamoros: del anuncio de su muerte a los abusos sexuales

En los últimos días, Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los personajes protagonistas de la crónica social de nuestro país tras sincerarse, como nunca antes lo había hecho, sobre uno de los episodios más duros de su vida. Durante su presencia en el nuevo podcast Chico de revista, presentado por Arnau Martínez, el televisivo narró, por primera vez y sin poder evitar las lágrimas, que «sufrió abusos físicos y psicológicos en el colegio»: «Lo conté cuando se decidió que había que abrir por una vez el melón de los abusos sexuales en la infancia y en los centros escolares por parte del jefe perteneciente a la Iglesia Católica […] Te hablo de la España de los años sesenta, en pleno franquismo y más cosas… Había un concepto de autoridad que no tiene nada que ver con el que hay ahora», comenzaba a contar.

«Eso no lo perdono, lo asumes. Condiciona tu comportamiento con respecto de todo, no solo en lo sexual. Es un problema psicológico que condiciona tu personalidad. Afortunadamente, el mayor problema que tuve fueron unos tocamientos de los que salí sin daño», proseguía. Añadía que también se había visto condicionada su personalidad e incluso su felicidad por este asunto. «Durante un tiempo viví atormentado. Estamos hablando de los 7 a los 12 años», confesaba.

La reacción a su propia muerte

Como era de esperar, este duro relato ha situado en la primera línea de la noticia otros episodios oscuros por los que ha tenido que atravesar el padre de Laura Matamoros. Sin ir más lejos, hace tan solo tres años, se vio obligado a reaccionar a su propia muerte en las redes. «Lamentablemente, parece ser que he fallecido y no me he dado ni cuenta. Ya os iré contando como son las cosas en el más allá», escribía en su perfil oficial de Instagram utilizando el humor que tanto le caracteriza.

Los constantes conflictos con sus hijos

Más allá de los episodios mencionados, Kiko Matamoros también ha sido noticia, en varias ocasiones, por los conflictos constantes que ha protagonizado con sus hijos. El colaborador de Ni que fuéramos ha hablado numerosa veces sobre estas disputas, lamentando no poder acercarse a sus hijos como le gustaría, pero también defendiendo su postura en ciertas controversias. Los enfrentamientos parecen formar parte de una complicada historia familiar en la que las heridas aún no han terminado de sanar. De hecho, actualmente, se sabe que no mantiene ningún tipo de relación con Anita, su hija pequeña que nació fruto de su matrimonio con Makoke.